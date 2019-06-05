В Усика забрали черговий чемпіонський пояс, його розіграють побиті українцем боксери

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Олександр Усик
Олександр Усик / Sportbox

Український боксер Олександр Усик позбавлений чемпіонського титулу у першій важкій вазі за версією WBC. Організація оголосила цей титул вакантним, а Усика – "чемпіоном у відпустці".

Таке рішення було прийнято через ймовірний дебют Усика у важкій вазі, повідомляє ESPN. Попри те, що бій було відкладено через травму боксера.

Відтак вакантний титул у першій важкій вазі WBC між собою розіграють Маїріс Брієдіс та Кшиштоф Гловацькі. Вони вийдуть в ринг 15 червня в Ризі у півфіналі World Boxing Super Series.

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При цьому статус Усика "чемпіона у відпустці" дозволяє українцю одразу вийти в ринг за цей чемпіонський титул, якщо він вирішить повернутися у першу важку вагу.

Варто нагадати, що Усик вже перемагав і Маїріса Брієдіса, і Кшиштофа Гловацькі. Саме в Брієдіса Усик виграв титул чемпіона WBC. Цей бій відбувся у півфіналі World Boxing Super Series 27 січня 2018 року у Ризі. Щодо Гловацькі, то свій єдиний бій він якраз програв Усику 17 вересня 2016 року. Це теж був чемпіонський бій, і поляк втратив титул чемпіона світу за версією WBO. 

Таким чином в Усика залишаються ще два чемпіонські пояси у першій важкій вазі – WBO та IBF. Перед тим в Усика забрали чемпіонський титул WBA, після чого він втратив звання абсолютного чемпіона світу.

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Теги: Спорт Новини Спорту Бокс Олександр Усик
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