В УЄФА нагадали, як "Аякс" вибив "Динамо" з Ліги чемпіонів: фото

Рівно рік тому, 28-го серпня 2018 року амстердамський "Аякс" за сумою двох матчів вибив "Динамо" з Ліги чемпіонів. Команди зустрілися у плей-офф раунді шляху "представників ліг".

У першому матчі "Аякс" впевнено переміг киян у рідних стінах з рахунком 3:1.

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Повторна гра, яка відбувалася у Києві, завершилася нічиєю 0:0, що дозволило нідерландцям пробитися у груповий етап.

Що цікаво, "Динамо" єдина команда, якій вдалося не пропустити гол від "Аяксу" у тому розіграші Ліги чемпіонів.

У свою чергу УЄФА у своїх офіційних соціальних мережах нагадав, що саме 28-го серпня 2018 року "Аякс" розпочав свій шлях у Лізі чемпіонів сезону 2018/2019.

Як відомо, нідерландці дійшли до стадії півфіналу. На шляху до 1/2 фіналу "Аякс" здолав мадридський "Реал" та туринський "Ювентус". Вибив амстердамців з Ліги чемпіонів – "Тоттенхем".

У новому сезоні "Аякс" також проходить кваліфікацію Ліги чемпіонів, однак цього разу "шляхом чемпіонів".

У фіналі кваліфікації нідерландці 28-го серпня проведуть повторну гру проти АПОЕЛу. Перший матч завершився нічиєю 0:0.