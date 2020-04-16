В УЄФА назвали точні дати фіналів Ліги чемпіонів та Ліги Європи

Фінали Ліги чемпіонів та Ліги Європи можуть відбутися в кінці серпня через пандемію коронавірусу.

Як повідомляє The Telegraph, УЄФА пропонує провести фінал Ліги чемпіонів 29 серпня. Обговорення нового розкладу матчів в єврокубках і національних лігах тривають.

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Пропонується провести матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів 28 і 29 липня, а решту турніру – в серпні.

У свою чергу, фінал Ліги Європи може пройти 26 серпня.

УЄФА не заперечує проти того, щоб провести матчі єврокубків одночасно з іграми в чемпіонатах, але багато клубів наполягають на тому, щоб дограти чемпіонати, а потім переключитися на єврокубки.

Завершення єврокубків в кінці серпня дозволить дограти національні першості, а також дає певну гарантію того, що до цього моменту європейські країни скасують обмеження, і команди зможуть безперешкодно переміщатися по Європі.

На цей момент у Європі зупинені всі ліги, окрім білоруської. Поєдинки Ліги чемпіонів та Ліги Європи зупинені на стадії 1/8 фіналу.

У Лізі чемпіонів до чвертьфіналу вийшли "Аталанта", ПСЖ, "Лейпциг" та "Атлетіко".

Український "Шахтар" в першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи обіграв "Вольфсбург" з рахунком 2:1. Другий матч поки не зіграли.

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