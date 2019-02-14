В УЄФА пояснили відміну голу "Аякса" у матчі Ліги чемпіонів проти "Реалу"

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"Аякс" – "Реал"
"Аякс" – "Реал" / Getty Images

УЄФА виступив із заявою з приводу використання системи VAR в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між амстердамським "Аяксом" і мадридським "Реалом".

Захисник "Аяксу" Ніколас Тальяфіко відкрив рахунок, але після перегляду повтору суддя Дамір Скоміна зі Словаччини відмінив взяття воріт.

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На 38 хвилині першого матчу між "Аяксом" і "Реалом" Ніколас Тальяфіко забив гол, який був скасований після перегляду VAR. Суддя констатував, що одноклубник Тальяфіко Душан Тадіч перебував в положенні "поза грою" і перешкоджав воротареві, заважаючи тому зіграти в м'яч у момент удару головою або позбавляючи його можливості зробити це. Рішення було прийнято відповідно до інструкції VAR. Гол був скасований вірно, а за офсайд був призначений вільний удар,
– йдеться в повідомленні УЄФА.


Момент через який відмінили гол у матчі Аякс – Реал

Матч, в якому вперше в історії Ліги чемпіонів був скасований гол після використання VAR, завершився з рахунком 2:1 на користь мадридців.

У нинішньому розіграші турніру було вирішено почати використання системи з першого раунду плей-оф. Напередодні, 12 лютого, відбулися два матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, але в них арбітри не використовували відеоповтори.

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Теги: Ліга чемпіонів Реал Спорт Футбол
Джерело: 24 Канал
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