В УЄФА пригадали славетний гол динамівця Калітвінцева у ворота "Барселони": відео

5 травня, свій день народження святкує легендарний плеймейкер київського "Динамо" останньої епохи Лобановського Юрій Калітвінцев.

Офіційна Twitter-сторінка УЄФА до 52-річчя футболіста пригадала його гол у ворота "Барселони" в Лізі чемпіонів 1997/98, пише 24 канал.

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Відео голу Калітвінцева

Що відомо про кар'єру Калітвінцева в Україні?

У 1994 році Юрій Калітвінцев був запрошений у київське "Динамо" президентом клубу Григорієм Суркісом, відхиливши пропозицію московського "Торпедо". В київському "Динамо" Юрій Калітвінцев став диспетчером команди, через нього значною мірою будувалася відроджена гра, "Динамо" знову серйозно вийшло на європейську арену.

Після звинувачень Валерія Лобановського в програші чвертьфінального матчу Ліги чемпіонів туринському "Ювентусу" у 1998 році перейшов в турецький "Трабзонспор", але залишив команду через декілька місяців через невиплати зарплати. Кар'єру футболіста закінчив у 2000 році в київському ЦСКА.

За збірну України провів 22 матчі, забив один гол, змінивши російське громадянство на українське.

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