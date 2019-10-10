В УЄФА розповіли, коли Україна та Росія зможуть зіграти між собою футбольний матч

Українські та російські клуби, а також збірні обох країн намагаються розводити в офіційних турнірах під егідою УЄФА та ФІФА. Цю тему вкотре прокоментував президент УЄФА Александер Чеферін.

Він нагадав, що це робиться з метою безпеки. І зазначив, що в УЄФА за аналогією з Україною та Росією, також розводять Сербію та Косово, Вірменію та Азербайджан, а також Іспанію та Гібралтар.

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Щодо матчів між Україною та Росією, то поки в УЄФА не бачать можливості для проведення таких ігор. Але не виключають можливості, що матч між цими збірними може відбутися.

"Рішення в будь-якому випадку приймає УЄФА, але поки що не час приймати це рішення. Історія знала безліч різних ситуацій, але з ходом часу вони змінюються. І ця ситуація з Росією та Україною зміниться, я не бачу причин, чому цього не станеться. Футбол сповнений несподіванок, уявіть, якщо обидві команди вийдуть до півфіналу або фіналу Євро-2020. Тоді вони точно будуть грати між собою в Лондоні", – заявив Чеферін.

Нагадаємо, Україна та Росія мають шанси пробитися на Чемпіонат Європи 2020 року. Однак обидві команди точно не зустрінуться на груповому етапі. Відтак Україна не зіграє в російському Санкт-Петербурзі, який прийматиме матчі.

Євро-2020 триватиме з 12 червня по 12 липня 2020 року і відбудеться у 12 містах в 12 країнах. Обидва матчі півфіналу та фінал прийме стадіон "Вемблі" в Лондоні.