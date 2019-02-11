В УЄФА розповіли, як працюватиме система VAR: перелік ключових правил

Система Відеодопомоги арбітрам (VAR) працюватиме з 1/8 фіналу Ліги чемпіонів сезону 2018/2019. В УЄФА розповіли, як саме працюватиме система.

VAR у Лізі чемпіонів нічим принциповим не відрізнятиметься від аналогічної системи в ряді європейських чемпіонатів, інформує сайт УЄФА.

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• Бригади VAR розташовуються на кожному стадіоні й допомагають головному арбітру приймати правильні рішення. У бригаду входять відеопомічник, асистент відеопомічника й два відеооператори.

• Бригада VAR відстежує явні помилки, пов'язані з чотирма ключовими ситуаціями в грі:

a. Голи

b. Інциденти в штрафному майданчику

c. червоні картки

d. Помилкова ідентифікація

• Під час матчу відеопомічники перевіряють всі ключові ситуації, але втручаються тільки в разі очевидних помилок. Арбітр може тимчасово зупинити гру до прийняття остаточного рішення.

• Якщо перегляд явно свідчить про серйозну помилку в одній зі згаданих ключових ситуацій, бригада VAR може попросити головного арбітра подивитися повтор на моніторі у кромки поля. Остаточне рішення завжди приймає головний арбітр.

• Бригада VAR може також брати до уваги будь-які порушення, які відбулися безпосередньо перед інцидентом (в атакувальній фазі гри).

• Коли рішення носять "фактичний" характер (наприклад, офсайди, фоли в/поза штрафним майданчиком), бригада VAR може просто проінформувати головного арбітра. Перегляд з його боку в такому випадку не потрібен. Остаточне рішення завжди приймає головний арбітр.

• Коли головний арбітр відправляється переглядати епізод, глядачів сповістять по гучному зв'язку або на стадіоні табло.

• Оскільки використовується VAR, додаткових асистентів арбітра не буде.

Зазначимо, що 3-го грудня 2018 року Виконавчий комітет УЄФА у Дубліні схвалив використання системи відеоповторів (VAR) в Лізі чемпіонів.

Вперше в історії Ліги чемпіонів систему можуть використати 12 лютого. Саме в цей день стартує 1/8 фіналу. "Манчестер Юнайтед" зустрінеться з ПСЖ, а "Рома" прийме "Порту". У першій парі відеоасистентами будуть рефері – Марко Гвіда й Массіміліано Ірраті, а в другій – Пол ван Букел і Камфус Йохем.

Систему також планують впровадити у чемпіонаті України з футболу. Зокрема, голова Комітету арбітрів ФФУ італієць Лучано Лучі розповів, що впровадження системи залежить від ФІФА.

Що таке VAR?

Система відеодопомоги арбітрам (скорочено VAR або відеопомічник арбітра) – це технологія у футболі, що дозволяє головному арбітру приймати рішення у спірних моментах матчу за допомогою відеоповторів. Офіційно включена в Правила гри в футбол у 2018 році після серії випробувань на міжнародних турнірах. Наразі VAR використовують у Німеччині, Італії, Іспанії, Франції та інших країнах.

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