В УЄФА розповіли, як працюватиме система VAR: перелік ключових правил

182 Читать новость на русском
Відеопомічники арбітра починають працювати в Лізі чемпіонів
Відеопомічники арбітра починають працювати в Лізі чемпіонів / Sportsfile

Система Відеодопомоги арбітрам (VAR) працюватиме з 1/8 фіналу Ліги чемпіонів сезону 2018/2019. В УЄФА розповіли, як саме працюватиме система.

VAR у Лізі чемпіонів нічим принциповим не відрізнятиметься від аналогічної системи в ряді європейських чемпіонатів, інформує сайт УЄФА.

Читайте також: Українські арбітри розпочали знайомство із системою VAR: фото

• Бригади VAR розташовуються на кожному стадіоні й допомагають головному арбітру приймати правильні рішення. У бригаду входять відеопомічник, асистент відеопомічника й два відеооператори.

• Бригада VAR відстежує явні помилки, пов'язані з чотирма ключовими ситуаціями в грі:

a. Голи

b. Інциденти в штрафному майданчику

c. червоні картки

d. Помилкова ідентифікація

• Під час матчу відеопомічники перевіряють всі ключові ситуації, але втручаються тільки в разі очевидних помилок. Арбітр може тимчасово зупинити гру до прийняття остаточного рішення.

• Якщо перегляд явно свідчить про серйозну помилку в одній зі згаданих ключових ситуацій, бригада VAR може попросити головного арбітра подивитися повтор на моніторі у кромки поля. Остаточне рішення завжди приймає головний арбітр.

• Бригада VAR може також брати до уваги будь-які порушення, які відбулися безпосередньо перед інцидентом (в атакувальній фазі гри).

• Коли рішення носять "фактичний" характер (наприклад, офсайди, фоли в/поза штрафним майданчиком), бригада VAR може просто проінформувати головного арбітра. Перегляд з його боку в такому випадку не потрібен. Остаточне рішення завжди приймає головний арбітр.

• Коли головний арбітр відправляється переглядати епізод, глядачів сповістять по гучному зв'язку або на стадіоні табло.

• Оскільки використовується VAR, додаткових асистентів арбітра не буде.

Зазначимо, що 3-го грудня 2018 року Виконавчий комітет УЄФА у Дубліні схвалив використання системи відеоповторів (VAR) в Лізі чемпіонів.

Вперше в історії Ліги чемпіонів систему можуть використати 12 лютого. Саме в цей день стартує 1/8 фіналу. "Манчестер Юнайтед" зустрінеться з ПСЖ, а "Рома" прийме "Порту". У першій парі відеоасистентами будуть рефері – Марко Гвіда й Массіміліано Ірраті, а в другій – Пол ван Букел і Камфус Йохем.

Систему також планують впровадити у чемпіонаті України з футболу. Зокрема, голова Комітету арбітрів ФФУ італієць Лучано Лучі розповів, що впровадження системи залежить від ФІФА.

Що таке VAR?
Система відеодопомоги арбітрам (скорочено VAR або відеопомічник арбітра) – це технологія у футболі, що дозволяє головному арбітру приймати рішення у спірних моментах матчу за допомогою відеоповторів. Офіційно включена в Правила гри в футбол у 2018 році після серії випробувань на міжнародних турнірах. Наразі VAR використовують у Німеччині, Італії, Іспанії, Франції та інших країнах.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

 

blog_ava
ТОП-14 фільмів про любов до Дня Святого Валентина
сьогодні
5802
Теги: Спорт Футбол Ліга чемпіонів УЄФА
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Помер Віталій Хмельницький – легендарний гравець "Динамо" та "Шахтаря"
сьогодні 21:53 Помер Віталій Хмельницький – легендарний гравець "Динамо" та "Шахтаря"
282
Три українські арбітри відсторонені від суддівства через помилки та зобов’язані сплатити штраф
сьогодні 19:22 Три українські арбітри відсторонені від суддівства через помилки та зобов’язані сплатити штраф
353
Без шансів: Зінченко був нещадно розкритикований зірковим партнером по команді (відео)
сьогодні 17:19 Без шансів: Зінченко був нещадно розкритикований зірковим партнером по команді (відео)
1991
Mercedes представила новий болід Формули-1: фото та відео
сьогодні 14:15 Mercedes представила новий болід Формули-1: фото та відео
434
Одразу троє українців проведуть наступні бої 29 березня в Канаді
сьогодні 09:51 Одразу троє українців проведуть наступні бої 29 березня в Канаді
339
Дубль Дзаньоло дозволив "Ромі" перемогти "Порту": відео
12 лютого 23:55 Дубль Дзаньоло дозволив "Ромі" перемогти "Порту": відео
481
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук