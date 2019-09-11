В УЄФА визначилися з новою назвою для третього єврокубка

213 Читать новость на русском
В УЄФА визначилися з новою назвою для третього єврокубка

У 2021 році в Європі стартує новий міжнародний турнір для клубів. Однак в УЄФА довго не могли придумати йому назву.

У документах організації новий турнір проходив під назвою "Ліга Європи 2".

Читайте також: УЄФА створив новий клубний турнір: все що варто про нього знати

За даними німецьких ЗМІ, турнір вирішили назвати Ліга конференції – Europa Conference League. Участь у груповому етапі турніру приймуть 32 команди – по 4 клуби у 8 групах. В 1/8 фіналу вийдуть переможці груп. Команди, які займуть другі місця, зіграють стикові матчі з команди, які посядуть третє місце у групі Ліги Європи.

Поки в УЄФА працюють над тим, щоб звести всі три турніри до логічного взаємозв'язку. Адже організація не планує збільшувати кількість місць для федерацій в єврокубках. 

 

blog_ava
Рада збільшила штрафи за руйнування доріг перевантаженими фурами
сьогодні
8045
Теги: Футбол Спорт Новини Спорту
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Іранська вболівальниця померла після самоспалення: її арештували за похід на стадіон
сьогодні 14:52 Іранська вболівальниця померла після самоспалення: її арештували за похід на стадіон
606
З чого розпочати: декілька порад, які стануть у пригоді початківцю в фітнес-залі
10 вересня 22:04 З чого розпочати: декілька порад, які стануть у пригоді початківцю в фітнес-залі
295
Збірна України зіграла внічию проти Нігерії: які проблеми української команди показав цей матч
сьогодні 10:35 Збірна України зіграла внічию проти Нігерії: які проблеми української команди показав цей матч
Ігор Саджениця 1133
Роналду оформив покер у ворота збірної Литви та наблизився до світового рекорду: відео
сьогодні 08:35 Роналду оформив покер у ворота збірної Литви та наблизився до світового рекорду: відео
2142
Євро-2020: результати матчів та відео голів 10 вересня
сьогодні 07:34 Євро-2020: результати матчів та відео голів 10 вересня
1299
Новини
Більше новин
Залиште відгук