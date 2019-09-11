В УЄФА визначилися з новою назвою для третього єврокубка

У 2021 році в Європі стартує новий міжнародний турнір для клубів. Однак в УЄФА довго не могли придумати йому назву.

У документах організації новий турнір проходив під назвою "Ліга Європи 2".

Читайте також: УЄФА створив новий клубний турнір: все що варто про нього знати

За даними німецьких ЗМІ, турнір вирішили назвати Ліга конференції – Europa Conference League. Участь у груповому етапі турніру приймуть 32 команди – по 4 клуби у 8 групах. В 1/8 фіналу вийдуть переможці груп. Команди, які займуть другі місця, зіграють стикові матчі з команди, які посядуть третє місце у групі Ліги Європи.

Поки в УЄФА працюють над тим, щоб звести всі три турніри до логічного взаємозв'язку. Адже організація не планує збільшувати кількість місць для федерацій в єврокубках.