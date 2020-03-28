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В УЄФА є три дати відновлення футбольного сезону та запасний план

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Александер Чеферін / UEFA

Футбол в Європі поки перебуває на паузі через пандемію коронавірусу (за винятком Білорусі, де триває місцевий чемпіонат). Однак футбольний сезон слід закінчити, над чим і роздумують в УЄФА.

Президент УЄФА Александер Чеферін заявив, що у них є три плани відновлення та закінчення футбольного сезону в Європі. Загалом передбачається, що матчі можуть розпочатися в кінці травня, в середині червня або наприкінці червня.

"Якщо ми не зможемо відновити сезон до кінця червня, то він, швидше за все, буде просто втрачений. Але є також імовірність, що ми дограємо сезон замість початку наступного. А вже наступний сезон розпочнемо трохи пізніше", – розповів Чеферін в інтерв'ю La Repubblica.

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Однак ситуація з єврокубками дещо гірша.

"Що стосується фінальних матчів Ліги чемпіонів і Ліги Європи, то важко уявити ці ігри без уболівальників на стадіонах. Хоча зараз ми навіть не готові сказати, чи пройдуть ці матчі взагалі. Якщо немає альтернатив, то краще взагалі завершити сезони в єврокубках достроково", – заявив Чеферін.

  • Асоціація європейських клубів запропонувала УЄФА одночасно розпочати 12 чемпіонатів, чиї представники виступають в єврокубках. У тому числі й український чемпіонат через участь "Шахтаря". І закінчити його до середини червня. А вже тоді зіграти усі єврокубкові матчі кожні три дні. 
  • Матчі Ліги чемпіонів та Ліги Європи зупинили на стадії 1/8 фіналу. В Лізі чемпіонів визначилися чотири учасники чвертьфіналу ("Аталанта", ПСЖ, "Атлетіко" та "РБ Лейпциг"). У Лізі Європи відбулися лише перші матчі 1/8 фіналу. "Шахтар" на виїзді обіграв німецький "Вольфсбург" 2:1.
  • Фінал Ліги чемпіонів має прийняти Стамбул. Фінал Ліги Європи повинен відбутися у Гданську.

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Автор: Ігор Саджениця
Теги: Новини Спорту Спорт Ліга чемпіонів Ліга Європи УЄФА Футбол
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