В УЄФА жорстко відповіли на чутки про революційні зміни в Лізі чемпіонів

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Ліга чемпіонів
Ліга чемпіонів

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) зробив заяву щодо інформації про зміну формату Ліги чемпіонів.

Раніше йшлося про зміну кількості учасників Ліги чемпіонів та пропозицію "здихатися" клубів не з топ-чемпіонатів.

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У зв'язку з деякими фактологічними некоректними статтями, що з'явилися останнім часом в російській пресі, ми хотіли б скористатися цією можливістю, щоб проінформувати вас про те, що ніяких конкретних пропозицій щодо можливих змін в Лізі Чемпіонів УЄФА не існує і що обговорення по цій темі ведуться тільки на консультаційній основі. Ми також хотіли б відзначити, що запропоновані зміни в формат Ліги чемпіонів УЄФА були ініційовані Асоціацією Європейських Клубів (ECA), а не УЄФА,
– сказано в заяві УЄФА.

Як повідомлялося раніше, за новим форматом турніру на груповому етапі повинні були формуватися чотири групи по вісім команд, що дозволило б збільшити кількість єврокубкових матчів.

П'ять найкращих команд з кожної групи автоматично потрапляли в наступний сезон ЛЧ. При цьому матчі не проводились б на вихідних, щоб не вступати в конфлікт з національними чемпіонатами.

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Теги: Спорт Футбол УЄФА Ліга чемпіонів
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