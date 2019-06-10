В УЄФА жорстко відповіли на чутки про революційні зміни в Лізі чемпіонів

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) зробив заяву щодо інформації про зміну формату Ліги чемпіонів.

Раніше йшлося про зміну кількості учасників Ліги чемпіонів та пропозицію "здихатися" клубів не з топ-чемпіонатів.

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У зв'язку з деякими фактологічними некоректними статтями, що з'явилися останнім часом в російській пресі, ми хотіли б скористатися цією можливістю, щоб проінформувати вас про те, що ніяких конкретних пропозицій щодо можливих змін в Лізі Чемпіонів УЄФА не існує і що обговорення по цій темі ведуться тільки на консультаційній основі. Ми також хотіли б відзначити, що запропоновані зміни в формат Ліги чемпіонів УЄФА були ініційовані Асоціацією Європейських Клубів (ECA), а не УЄФА,

– сказано в заяві УЄФА.

Як повідомлялося раніше, за новим форматом турніру на груповому етапі повинні були формуватися чотири групи по вісім команд, що дозволило б збільшити кількість єврокубкових матчів.

П'ять найкращих команд з кожної групи автоматично потрапляли в наступний сезон ЛЧ. При цьому матчі не проводились б на вихідних, щоб не вступати в конфлікт з національними чемпіонатами.

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