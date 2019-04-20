В якому образі Берінчик вийшов на ринг проти японця Аракави: яскраве відео

Український боксер Денис Берінчик (10-0, 7 КО) славиться своїми незвичними виходами на боксерські поєдинки. Не став виключенням і поєдинок проти японця Ніхіто Аракави (32-6-2, 18 КО).

На цей бій українець вийшов в образі відвідувача лазні. Дениса винесли на спеціальній ноші, побиваючи банними віниками. Після цього боксер стрибнув у імпровізовану бочку з холодною водою.

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Раніше Спорт24 пригадував, в яких образах виходив Денис Берінчик на свої поєдинки.

Денис Берінчик переміг Ніхіто Аракаву рішенням суддів.

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