В якому образі Берінчик вийшов на ринг проти японця Аракави: яскраве відео
Український боксер Денис Берінчик (10-0, 7 КО) славиться своїми незвичними виходами на боксерські поєдинки. Не став виключенням і поєдинок проти японця Ніхіто Аракави (32-6-2, 18 КО).
На цей бій українець вийшов в образі відвідувача лазні. Дениса винесли на спеціальній ноші, побиваючи банними віниками. Після цього боксер стрибнув у імпровізовану бочку з холодною водою.
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Раніше Спорт24 пригадував, в яких образах виходив Денис Берінчик на свої поєдинки.
Денис Берінчик переміг Ніхіто Аракаву рішенням суддів.
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