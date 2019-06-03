В "Зорі" будемо звертати увагу на молодь, – новоспечений тренер луганчан

Новоспечений головний тренер "Зорі" Віктор Скрипник поділився емоціями від свого призначення.

Українець зазначив високу організацію луганського клубу і хоче допомогти команді добитися нових висот.

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"На сьогоднішній день я контактував з генеральним директором клубу Сергієм Рафаїловим. Наша розмова з ним відбувся після того, як було офіційно оголошено про те, що Юрій Вернидуб залишає посаду головного тренера "Зорі". Відбулася конкретна розмова, і надійшла пропозиція очолити клуб", – цитує Скрипника офіційний сайт "Зорі".

Я довго не роздумував, бо знаю, що "Зоря" добре організований, солідний клуб. Видно серйозну роботу і керівників клубу, і тренерського штабу. Видно, що у "Зорі" хороші футболісти. За українським футболом я стежив, і за "Зорею" в тому числі. Команда на слуху не тільки в Україні, але і в Європі, завдяки виступам на європейській арені. Я радий, що у мене є досвід роботи з молоддю. Звичайно, будемо звертати увагу на молодь. На тих хлопців, які ростуть і розвиваються в клубі.

Контракт "Зорі" з Віктором Скрипником підписаний на 3 роки. Презентація Скрипника в якості нового головного тренера "Зорі" відбудеться 18 липня в Запоріжжі на "Славутич-Арені".

Спорт 24 писав, що 31 травня "Зоря" залишилася без головного тренера. Контракт клубу з Юрієм Вернидубом був розірваний за обопільною згодою сторін. Луганчани завершили сезон в УПЛ на 5 місці і зіграють в Лізі Європи.

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