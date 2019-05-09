"Валенсія" – "Арсенал": стартові склади команд

Іспанська "Валенсія" та лондонський "Арсенал" визначилися з основними складами на півфінальний матч Ліги Європи.

Тренер іспанського клубу Марселіно на матч проти "канонірів" випустив усіх найсильніших. Цього разу зі стартових хвилин зіграє форвард Кевін Гамейро.

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Також у порівнянні з першим матчем зі стартових хвилин зіграє Васс.

У свою чергу наставник "Арсеналу" зробив дві заміни. Цього разу з перших хвилин зіграє Монреаль замість Мустафі, а Торрейра замінить Гендузі.

Here’s how we line up for tonight’s semi-final second leg…



#UEL — Arsenal FC (@Arsenal) 9 мая 2019 г.

Перший матч між командами завершився перемогою "Арсенала" з рахунком 3:1. Матч-відповідь відбувається у Валенсії, початок гри, о 22:00.

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