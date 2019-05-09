Валенсія – Арсенал: де дивитися онлайн матч Ліги Європи

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Валенсія – Арсенал де дивитися онлайн 9 травня 2019 - Ліга Європи
Валенсія – Арсенал: де дивитися онлайн матч Ліги Європи / twitter.com/arsenal

Іспанська "Валенсія" та лондонський "Арсенал" зійдуться у повторній грі півфіналу Ліги Європи на "Местальї". Переглянути поєдинок в Україні можна онлайн та по телебаченню.

Матч "Валенсія" – "Арсенал" 9 травня в Україні покаже телеканал "Футбол 1". Початок трансляції зі стадіону о 21:45, сам матч розпочнеться о 22:00.

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Перед початком матчу на телеканалі о 21:15 вийде програма "Журнал Ліги Європи", яка присвячена другому за рахунком найпрестижнішому клубному чемпіонату Європи.

Дивитися онлайн матч "Валенсія" – "Арсенал" можна на сайті відеосервісу Oll.tv або ж на сайті каналів "Футбол 1/2". Однак для перегляду відео слід зареєструватися. Окрім того, перегляд платний – 89 гривень за місячний абонемент.

Варто нагадати, що у першому матчі "Арсенал" переміг "Валенсію" 3:1. Відтак саме "каноніри" мають більші шанси на вихід у фінал Ліги Європи.

Огляд матчу та відео голів "Валенсія" – "Арсенал" – на сайті Спорт24 по закінченні гри. Переможець цієї пари у фіналі Ліги Європи зіграє проти переможця пари "Челсі" – "Айнтрахт". Фінал Ліги Європи відбудеться 29 травня в Баку.

 

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Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Арсенал Ліга Європи
Джерело: 24 канал
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