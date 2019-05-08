Валенсія – Арсенал: прогноз букмекерів на півфінал Ліги Європи

"Валенсія" програла "Арсеналу" в першому матчі півфіналу Ліги Європи з рахунком 3:1. "Кажани" забили гол на виїзді, який залишає їм шанси пройти до фіналу. Букмекери оцінили шанси команд на перемогу в повторній грі.

Прогноз на матч "Валенсія" – "Арсенал"

"Кажани" є потужною силою, особливо на власному полі. До матчу проти "Ейбара" у чемпіонаті Іспанії 28 квітня, команда не програвала на власному полі 20 матчів поспіль. Тут були обіграні й мадридський "Реал" та "Манчестер Юнайтед", перед тим була ще нічия з "Барселоною". Але для проходу лондонського "Арсеналу" цього може виявитися замало. Команді слід забивати двічі, і не пропускати. А з цим в команди не дуже.

Як це було: "Арсенал" впевнено переміг "Валенсію" у півфіналі Ліги Європи

Але й в "Арсеналу" справи йдуть не дуже. Перед матчем з "Валенсією" на своєму полі команда зазнала три поспіль поразки в чемпіонаті Англії. Вже після матчу Ліги Європи "каноніри" зіграли внічию вдома з "Брайтоном".

Варто зазначити, що вихід у фінал та перемога там – це не єдиний шанс для обох команд для потрапляння у Лігу чемпіонів наступного сезону. Тож обидві команди будуть битися до останнього. Більше шансів перемогти у матчі – у "Валенсії". Але в "Арсеналу" краща позиція для виходу у фінал.

Прогноз від William Hill

Експерти британської букмекерської контори William Hill перемогу "Валенсії" у цьому матчі оцінили коефіцієнтом 1,88. На "Арсенал" коефіцієнт 3,80. нічийний підсумок матчу на "Местальї" оцінений в ті ж 3,80.

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Однак щодо шансів на вихід у фінал Ліги Європи, то тут перевага на стороні "Арсеналу" – 1,28 проти 3,50 на "Валенсію".

Прогноз "Фаворит спорт"

Букмекери з "Фаворит спорт" теж віддали перевагу у цьому матчі "Валенсії". Вони виставили коефіцієнт 1,90 на перемогу господарів матчу. Перемога "Арсеналу" – 3,90. Нічия – 3,85.

Натомість шанси на вихід у фінал майже протилежні – 1,27 на "Арсенал" та 3,85 на "Валенсію".

При цьому що шанс на прохід у фінал в додатковий час чи у серії пенальті рівний для обох команд. У першому випадку коефіцієнт на це 30,00, на прохід по серії пенальті – 40,00.

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Прогноз PariMatch

У PariMatch шанси "Валенсії" перемогти вдома оцінили в 1,90. На те, що "Арсенал" переможе і у другому матчі – 3,90. Такий же коефіцієнт і на нічию.

Також коефіцієнт 3,90 їх експерти виставили на те, що "Валенсія" зуміє пройти у фінал Ліги Європи. Шанси "Арсеналу" зіграти у фіналі – 1,28.