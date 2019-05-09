Хет-трик Обамеянга вивів "Арсенал" у фінал Ліги Європи: відео

Лондонський "Арсенал" вийшов у фінал Ліги Європи сезону 2018/2019. У півфіналі англійський клуб вибив іспанську "Валенсію".

Валенсія – Арсенал 2:4

Голи: Гамейро, 11, 58 – Обамеянг, 17, 69, 89, Ляказетт, 50

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"Кажани", які поступилися у першому матчі з рахунком 3:1, вимушені були зі стартових хвилин йти всіма силами в атаку, щоб відіграти гандикап лондонців. На старті матчу саме іспанці контролювали м'яч і першими створили гострий момент. Зокрема, Гедеш потужно, але невлучно пробив на 8 хвилині. "Каноніри" відповіли кволим пострілом Мейтленда-Найлса. А після цього "Валенсія", як і в першій грі, відкрила рахунок. Господарі поля розгорнули надзвичайно стрімку контратаку. Парехо віддав на Родріго, а той на Гамейро. Удар француза став вирішальним – 1:0.

Гол неабияк завів футболістів "Валенсії" і ледь не в наступній атаці вони могли вдруге засмутити гостей. Родріго пробив з меж штрафного, але влучив у Гамейро. На 16 хвилині Родріго розрядив свою гармату знову, але м'яч підступно пролетів біля воріт. Після цього Петр Чех виконав вільний удар, яким знайшов Ляказетта. Француз виборов м'яч для Обамеянга й той дальнім ударом зрівняв рахунок.

"Валенсія" продовжувала тиснути на "канонірів", однак небезпечних моментів у господарів поменшало. Також не поспішали забивати лондонці. Свій момент у середині тайму знову мав Обамеянг, але він пробив точно в руки Нето. Іспанці на 35 хвилині відповіли надзвичайно гострим штрафним. Парехо забракло декількох сантиметрів. На 39 хвилині забивати мав Ляказетт. Обамеянг після прориву флангом викотив на Александра, але той, пробиваючи в один дотик, не влучив у ствір воріт.

Валенсія – Арсенал – відео кращих моментів першого тайму

Уже на старті другого тайму "Арсеналу" вдалося забити вдруге й практично поховати шанси "Валенсії" зіграти у фіналі. Іспанці серйозно обрізалися у центрі поля й "каноніри" розгорнули свою контратаку. Ляказетт отримав м'яч у штрафному і з розвороту точно пробив, не залишивши шансів Нето. Через вісім хвилин "кажани" відігралися. Васс зробив простріл у штрафний, на який відгукнувся Родріго. Після його удару м'яч відлетів до Гамейро, який заніс м'яч у ворота – 2:2.

На 69 хвилині унеможливив шанси "Валенсії" зіграти у фінал Обамеянг. Габонець у падінні замкнув простріл Мейтленда-Найлса й знову вивів "гармашів" уперед. Іспанцям, щоб пройти у фінал за 20 хвилин потрібно було забивати чотири голи. З цим завданням господарі поля не впоралися і наприкінці гри пропустили четвертий м'яч. Хет-трик після швидкої атаки оформив Обамеянг. Форвард потужно вгатив м'яч під поперечину.

Таким чином, "Арсенал" переміг "Валенсію" 2:4, а за сумою двох матчів – 3:7. Фінал Ліги Європи відбудеться у середу, 29-го травня, у Баку (Азербайджан).

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