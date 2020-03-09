Валенсія – Аталанта: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів

У вівторок, 10 березня, відбудеться матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між "Валенсією" та "Аталантою". Букмекери оцінили шанси команд як в цьому матчі, так і прохід у чвертьфінал Ліги чемпіонів.

Валенсія – Аталанта: анонс

Перший матч між цими командами остаточно не зняв питання виходу у чвертьфінал. Однак домашня перемога "Аталанти" 4:1 зробила саме її фаворитом у боротьбі за прохід в наступний раунд.

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Не на користь "Валенсії" і той факт, що матч відбудеться без глядачів. Все через спалах коронавірусу в Європі. А підтримка рідних трибун – це важливий фактор, хто б що не говорив.

Матч "Валенсія" – "Аталанта" відбудеться у вівторок, 10 березня. Початок о 22:00.

Не дуже вірять у "Валенсію" і букмекери. І не лише у прохід в 1/4 фіналу, але й перемогу в цьому матчі. А на прохід шанси взагалі мізерні.

Прогноз PariMatch

Їх експерти приймають ставки на перемогу "Валенсії" з коефіцієнтом 2,80. Натомість перемога "Аталанти" – 2,37. Нічия у матчі – 3,90.

На те, що "Валенсія" пройде у чвертьфінал – коефіцієнт 11,00. На прохід "Аталанти" – 1,06.

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При цьому в матчі очікується багато голів (в першій грі між ними було забито їх аж п'ять). Так, "тотал матчу більше 2,5" – лише 1,44. Натомість "тотал матчу менше 2,5" – аж 2,85.

Прогноз Favbet

Тут теж не дуже вірять в перемогу "Валенсії" – 2,91 на такий підсумок гри. На перемогу "Аталанти" – 2,31. Нічия – 3,90.

Щодо виходу у чвертьфінал, то шанси іспанського клубу оцінені в 10,00. Прохід "Аталанти" – 1,06.

На те, що український півзахисник "Аталанти" Руслан Маліновський заб'є гол в цьому матчі – 2,90.

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