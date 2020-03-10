Валенсія – Аталанта: де дивитись онлайн матч Ліги чемпіонів

10 березня іспанська "Валенсія" та італійська "Аталанта" зустрінуться у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Переглянути поєдинок в Україні можна онлайн та по телебаченню.

Офіційно дивитися матчі Ліги чемпіонів сезону 2019/2020 в Україні по телебаченню можна на каналах "Футбол 1" чи "Футбол 2". Саме "Футбол 1" покаже в прямому ефірі матч "Валенсія" – "Аталанта".

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Початок трансляції з Валенсії о 21:45. Сам матч розпочнеться о 22:00.

Трансляція матчів на каналах "Футбол 1/2" доступна лише для абонентів супутникової платформи Xtra TV, а також кабельних операторів "Воля-кабель", "Київстар", Vodafone, "Укртелеком" та Vega.

Дивитися онлайн матч "Валенсія" – "Аталанта" можна на сайті Oll.tv. Та варто зазначити, що доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації.

Місячний абонемент на всі три канали "Футбол 1", "Футбол 2" та "Футбол 3" (у тому числі в HD-якості) обійдеться у 109 гривень. Також можна оформити підписку "Суперспорт" за 139 гривень на місяць, куди входять канали "Футбол 1/2/3" та Setanta Sport.

Варто додати, що провайдер "Воля" запустив каталог "Воля Футбол+", де є можливість дивитися матчі Ліги чемпіонів та Ліги Європи як у прямому ефірі, так і у повторі.

Ця послуга коштує від 29 гривень у місяць. При цьому переглядати це можна як на телевізорі, так і на смартфоні чи планшеті.