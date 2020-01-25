Валенсія – Барселона: де дивитися матч чемпіонату Іспанії

У суботу, 25 січня, "Валенсія" прийматиме "Барселону" в рамках 21 туру чемпіонату Іспанії. В Україні цей матч можна переглянути онлайн і по телебаченню.

Матчі чемпіонату Іспанії в Україні транслюють телеканали "Футбол 1" та "Футбол 2". Саме другий і покаже матч "Валенсія" – "Барселона" у прямому ефірі. Початок трансляції о 16:55, а сам матч розпочнеться о 17:00.

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Дивитися онлайн "Валенсія" – "Барселона" можна на відеосервісі Oll.tv. Та варто нагадати, що перегляд матчу там платний – 109 гривень за місячний абонемент. Але він дає право перегляду усіх футбольних матчів (а також оглядів), які транслюють телеканали "Футбол 1" та "Футбол 2".

Також матч 21 туру Ла Ліги між "Валенсією" та ""Барселоною" можна переглянути на платформі Megogo. Для цього необхідно мати підписку "Оптимальна". Вартість на місяць складає 97 гривень.

Огляд матчу "Валенсія" – "Барселона" читайте на сайті Спорт24.