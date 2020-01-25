"Валенсія" обіграла "Барселону" у матчі з автоголом та нереалізованим пенальті: відео

25 січня "Валенсія" у матчі з "Барселоною" у 21 турі Ла Ліги здобула впевнену перемогу.

Валенсія – Барселона 2:0

Голи: Альба, 48 (авт), Гомес, 77

Нереалізований пенальті: Гомес, 12

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"Барселона" зазнала першої поразки під керівництвом нового головного тренера Кике Сетьена. Каталонці вкрай невдало зіграли на полі "Валенсії". Господарі могли вийти вперед ще у першому таймі, але Максі Гомес не реалізував пенальті.

Однак забила "Валенсія" відразу ж після перерви. Гомес підібрав м'яч в штрафній "Барси" і спробував зробити передачу, м'яч потрапив в Жорді Альбу і влетів у ворота гостей.

Відео автоголу Альби



Вже на 77-й хвилині тому ж Максі Гомесу вдалося відзначитися з гри і встановити остаточний рахунок у матчі.

Відео голу Гомеса



"Барселона" продовжує випереджати "Реал" за додатковими показниками, але 26 січня команда Зідана в разі нічиєї або перемоги в грі з "Вальядолідом" випередить каталонців. "Валенсія" вийшла на п'яте місце.

Команда Сетьєна в наступному турі 2 лютого зіграє з "Леванте", а "Валенсія" 1 лютого візьме "Сельту".