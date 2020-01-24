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Валенсія – Барселона: прогноз букмекерів на матч чемпіонату Іспанії

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Валенсія – Барселона прогноз букмекерів / twitter.com/FCBarcelona_cat

У суботу, 25 січня, у чемпіонаті Іспанії відбудеться матч між "Валенсією" та "Барселоною". Букмекери оцінили шанси кожної з команд.

Валенсія – Барселона: очікування

Після приходу головного тренера Кіке Сетьєна "Барселона" показує атакувальний футбол, та забиті голи даються їм вкрай важко. "Гранаду" вдома перемогли завдяки єдиному голу Мессі вже наприкінці зустрічі. При цьому що суперники вже грали у меншості. В Кубку Іспанії "Ейвіса" з третього дивізіону змогла забити та довший час була попереду. Перемогу ж "Барса" вирвала на четвертій компенсованій хвилині. В іншому випадку ганьби було б не уникнути.

До слова: Тренер "Барселони" Кіке Сетьєн – любитель шахів та гри в пас, фанат Бускетса та Мессі

Але й "Валенсія" не в кращій ситуації. Команда у попередньому турі чемпіонату була просто розгромлена "Мальоркою" 4:1. 

Матч "Валенсія" – "Барселона" відбудеться в суботу, 25 січня. Початок матчу о 17:00. Відео голів та результат – на сайті Спорт24

Валенсія – Барселона: прогноз букмекерів

Тож саме "Барселона" є фаворитом цього матчу. Букмекери не надто сумніваються у тому, що "синьо-гранатові" здобудуть три очки на виїзді. Коефіцієнти на їх перемогу – 1,61-1,70.

На те, що переможе "Валенсія", коефіцієнти від 4,64 до 5,00. Нічия у матчі – 4,20-4,33.

Букмекери очікують на чималу кількість голів. Так, ставка на "тотал матчу більше 2,5" коливається від 1,50 до 1,57. На "тотал матчу менше 2,5" – аж 2,30-2,48.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Футбол Спорт Новини Спорту ФК Валенсія ФК Барселона
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