"Валенсія" мінімально перемогла "Бетіс" та вийшла у фінал Кубка Іспанії: відео

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Валенсія - Бетіс: відео голів, огляд матчу Кубок Іспанії 2018/2019
Валенсія – Бетіс результат матчу

У матчі-відповіді півфіналу Кубка Іспанії "Валенсія" обіграла "Бетіс" та вийшла у фінал. Там команда зустрінеться з "Барселоною", яка напередодні розгромила мадридський "Реал".

Валенсія – Бетіс 1:0
Гол: Родріго, 56

Перший матч між цими командами на полі "Бетіса" закінчився у нічию 2:2. Відтак гостям требу було забивати і перемагати, щоб виходити у фінал. Що гравці у зелено-білих футболках намагалися зробити з початку гри. Та у воротах надійно діяв голкіпер "Валенсії" Доменек.

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Натомість "Валенсія" забила чи не з єдиної нагоди у цій зустрічі. Відзначився Родріго, який з метра переправив м'яч у ворота після атаки партнерів. Захисник, який був на лінії воріт, не зумів йому завадити.

"Валенсія" перемогла та вийшла у фінал Кубка Іспанії. Там вона зіграє проти "Барселони", яка напередодні розгромила "Реал" у Мадриді та оформила вихід у фінал. Гра відбудеться 25 травня на домашньому стадіоні "Бетіса" "Беніто Вільямарін".

 

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Теги: Спорт Футбол
Джерело: 24 Канал
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