Валенсія – Реал: де дивитися півфінальний матч за Суперкубок Іспанії

8 січня "Валенсія" прийматиме мадридський "Реал" в 1/2 фіналу за Суперкубок Іспанії. В Україні цей матч можна переглянути онлайн.

Матч 1/2 фіналу Суперкубка Іспанії між "Валенсією" та "Реалом" можна переглянути на платформі Megogo. Для цього необхідно мати підписку "Оптимальна". Вартість на місяць складає 97 гривень.

Читайте також: Валенсія – Реал: прогноз букмекерів на 1/2 фіналу Суперкубку Іспанії

Матч "Валенсія" – "Реал" відбудеться в Саудівській Аравії у середу, 8 січня. Початок зустрічі – о 21:00.

Поєдинок "Валенсії" і "Реала" відкриє Суперкубок Іспанії-2019/2020, який пройде по новому регламенту. "Валенсія" зіграє на турнірі на правах чинного тріумфатора Кубка Іспанії. У травні "кажани" здолали у вирішальному матчі "Барселону" і добули свій перший трофей за останні 11 років.

Що ж стосується мадридців, то "Реал" не повинен був брати участь в розіграші Суперкубка країни. За регламентом до турніру допускаються переможець і фіналіст Кубка, а також чемпіон і віце-чемпіон Ла Ліги. Мадридці, які посіли 3 місце в чемпіонаті, отримали путівку в Саудівську Аравію завдяки тому, що фіналістом Кубка Іспанії стала "Барселона", яка в підсумку виграла Ла Лігу.