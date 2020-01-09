"Реал" завдяки диво-голу Крооса обіграв "Валенсію" в Суперкубку Іспанії: відео
Мадридський "Реал" став першим фіналістом реформованого Суперкубку Іспанії. У півфіналі "вершкові" здолали "Валенсію".
Валенсія – Реал 1:3
Голи: Парехо, 90+2 (пен) – Кроос, 15, Іско, 39, Модрич, 65
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Уже на 15 хвилині рахунок у грі відкрив німець Тоні Кроос, який забив ударом з кутового. До перерви мадридці подвоїли перевагу завдяки м'ячу Іско.
По перерві "Реал" довів перевагу до трьох голів завдяки точному удару Модрича.
"Валенсія" зуміла відіграти один м'яч тільки в компенсований час. Пенальті реалізував Парехо.
У фіналі "Реал" зіграє з переможцем пари "Барселона" – "Атлетіко".
Валенсія – Реал відеоогляд матчу
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