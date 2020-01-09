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"Реал" завдяки диво-голу Крооса обіграв "Валенсію" в Суперкубку Іспанії: відео

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Валенсія – Реал: результат та відео голів / twitter.com/realmadrid

Мадридський "Реал" став першим фіналістом реформованого Суперкубку Іспанії. У півфіналі "вершкові" здолали "Валенсію".

Валенсія – Реал 1:3

Голи: Парехо, 90+2 (пен) – Кроос, 15, Іско, 39, Модрич, 65

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Уже на 15 хвилині рахунок у грі відкрив німець Тоні Кроос, який забив ударом з кутового. До перерви мадридці подвоїли перевагу завдяки м'ячу Іско.

По перерві "Реал" довів перевагу до трьох голів завдяки точному удару Модрича.

"Валенсія" зуміла відіграти один м'яч тільки в компенсований час. Пенальті реалізував Парехо.

У фіналі "Реал" зіграє з переможцем пари "Барселона" – "Атлетіко".

Валенсія – Реал відеоогляд матчу

 

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Реал ФК Валенсія
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