Голкіпер Куртуа допоміг "Реалу" врятуватися від поразки "Валенсії" в компенсований час: відео

"Реал" міг вийти в лідери чемпіонату Іспанії. Однак мадридському клубу для цього треба було перемагати "Валенсію" на виїзді.

Валенсія – Реал 1:1

Голи: Солер, 78 – Бензема, 90+5

Команди активно провели цей матч. Однак довго обом командам не вдавалося відзначитися. Надійно діяли голкіпери обох клубів – Доменек впорався з ударами Бензема та Вальверде, а Торрес двічі не зумів пробити Куртуа.

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Голи у матчі були забити в останні двадцять хвилин. Першими відзначилися господарі, коли Солер вдало замкнув простріл з флангу.

Та "Реалу" вдалося уникнути поразки в цьому матчі. Коли вже йшла п'ята компенсована хвилина, команда отримала право на кутовий. На його подачу пішов і Куртуа. І саме він пробив головою по воротах. Та Доменек впорався з його ударом. Однак відбив м'яч перед собою, а Гарай не зумів вибити його зі штрафного. Першим же на добиванні опинився Бензема, який і забив гол.

"Валенсія" та "Реал" зіграли внічию. "Вершкові" втратили можливість одноосібно очолити турнірну таблицю перед матчем проти "Барселони", який відбудеться 18 грудня.

Відеоогляд матчу Валенсія – Реал