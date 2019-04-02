Валенсія – Реал: прогноз букмекерів на матч чемпіонату Іспанії

"Валенсія" та "Реал" продовжують вести боротьбу в чемпіонаті Іспанії. Якщо "кажани" борються за єврокубки, то мадридці за престиж. У 30 турі чемпіонату Іспанії команди визначать, хто з них сильніший на цей момент.

"Реал" після вильоту з Ліги чемпіонів уже провів три поєдинки – два під орудою нового головного тренера Зінедіна Зідана. Усі три матчі "вершкові" виграли й скоротили відставання до "Атлетіко", який на другій сходинці, до 2 очок.

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Досить пристойну статистику має "Валенсія", яка не програє вже 11 матчів у Прімері. Останнім кривдником "кажанів" був "Алавес", який здобув перемогу 5-го січня. А остання поразка "Валенсії" вдома датована ще 3 листопада. Тоді на "Местальї" святкувала "Жирона".

Фаворит Спорт

"Реал" виграв на виїзді останні 5 матчів у чемпіона Іспанії. На перемогу підопічних Зідана у Валенсії коефіцієнт 2,13. У всіх турнірах "Валенсія" не програє на власному полі ось уже 17 матчів і на перемогу "помаранчевих" букмекери дають коефіцієнт 3,35. На нічийний результат – 3,55.

Pari Match

Потенційна перемога може дозволити "Валенсії" потрапити в топ-4, що дає право виступати в Лізі чемпіонів. На домашній успіх підопічних Марселіно у Pari Match дають 3,25. На те, що Зідан здобуде з "Реалом" третю поспіль перемогу – 2,20. На те, що команди розійдуться миром – 3,70.

1xbet

"Реал" не виграє на "Местальї" вже три матчі поспіль – дві гри були на користь "Валенсії". На те, що "кажани" завдадуть "Реалу" поразки 1xbet дає коефіцієнт 3,26. Нічий результат оцінили коефіцієнтом 3,64. "Реал" налаштований перервати невдалу серію і здобути перемогу. На успіх гостей з Мадрида коефіцієнт 2,26.

Поєдинок 30 туру чемпіонату Іспанії "Валенсія" – "Реал" відбудеться у середу, 3-го квітня. Початок гри, о 22:30.

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