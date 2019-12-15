Чи зуміє "Реал" обіграти "Валенсію" та вийти на перше місце в чемпіонаті Іспанії: прогноз

В неділю, 15 грудня, "Валенсія" прийме "Реал". "Вершкові" борються за лідерство, в той час як господарі матчу застрягли всередині турнірної таблиці. Букмекери оцінили шанси кожної з команд на перемогу.

Валенсія – Реал: очікування

Вже в середу, 18 грудня, "Реал" зіграє важкий та важливий матч – "ель класіко" проти "Барселони". При цьому матч відбудеться на виїзді. Попередньо гра мала відбутися 26 жовтня. Однак її перенесли. Причиною для перенесення матчу стали масові протести в Барселоні. Вони виникли через тюремні терміни для організаторів референдуму про Незалежність Каталонії у 2017 році. Після цього на вулиці Барселони вийшли десятки тисяч людей з протестом. Ще один протест вони запланували на 26 жовтня, коли й мав би відбутися матч "Барселона" – "Реал".

Та ще перед цим матчем "Реал" може обійти "Барселону", яка довго була лідером чемпіонату. "Вершкові" набрали хорошу ходу (команда не програє в десяти матчах поспіль) і до цього туру мали однакову кількість очок з "Барселоною". Та "синьо-гранатові" не зуміли обіграти "Реал Сосьєдад", і "Реал" має нагоду обійти принципового суперника в чемпіонаті.

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Однак "Валенсія", хоч і перебуває у середині турнірної таблиці, не є таким простим суперником. "Кажани" виграли три останні матчі, у тому числі обіграли "Аякс" в Лізі чемпіонів, вибивши клуб з Амстердама з турніру.

А що прогнозують букмекери?

"Реал" є фаворитом цього матчу. Коефіцієнти на перемогу команди з Мадрида коливаються від 1,78 до 1,85. Натомість перемога "Валенсії" оцінена в 3,90-4,24. Близькими до цього є і коефіцієнти на нічию в матчі – 3,90-4,14.

Щодо кількості голів, то "тотал матчу 3,0" оцінено в 1,87. На противагу "тотал матчу менше 3,0" – 1,93-1,98.