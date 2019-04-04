"Валенсія" завдала "Реалу" першої поразки після повернення Зідана: відео

283 Читать новость на русском
Валенсія - Реал: відео голів та огляд матчу Чемпіонат Іспанії 2018/19
Валенсія – Реал: результат матчу та відео голів / twitter.com/valenciacf

У центральному турі чемпіонату Іспанії "Валенсія" на власному стадіоні завдала поразки "Реалу". Це перша поразка мадридців після повернення Зінедіна Зідана.

Валенсія – Реал 2:1
Голи: Гуедеш, 35, Гарай, 83 – Бензема, 90+3

Читайте також: Зінченко прикро травмувався у матчі АПЛ

У першому таймі "Реал" грав першим номером і дозволяв "Валенсії" проводити свої контратаки флангами. Однак ключовою подією першої половини гри стала помилка Кейлора Наваса. Голкіпер погано ввів м'яч у гру і гравці "Валенсії", які ще не покинули штрафний гостей, скористалися помилкою. Чудовий гол на свій рахунок записав Гуедеш.

По перерві "Реал" ще більше володів територіальною перевагою, але ніяк не міг її втілити в результативний удар. Гравці з Мадрида багато симулювали та вимагали пенальті в моментах, де його стовідсотково не було. "Валенсія" ж продовжувала грати у свій футбол, вичікуючи контратаку. Підопічні Марселіно провели декілька швидких атак і могли вирішувати долю матчу швидше. Однак ударам Гамейро та Родрі трішки забракло точності.

А ось не бракувало точності центрбеку Гараю. Захисник господарів під час кутового виграв верхову дуель у штрафному "Реала" й точно пробив у ворота Наваса – 2:0.

Зідан посилив гру Гаретом Бейлом та Іско, проте ці гравці погано увійшли в складний матч. "Реал" вирішив організувати навалу і єдине, що їм вдалося – це забити гол у компенсований час. Своє прізвище на табло записав Карім Бензема.

Валенсія – Реал – відеоогляд матчу

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

 

blog_ava
Дебати між Порошенком та Зеленським: МВС готове забезпечити охорону стадіону
сьогодні
2429
Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Реал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
"Баварія" у Кубку пропустила чотири голи від команди з другої ліги: відео
сьогодні 10:30 "Баварія" у Кубку пропустила чотири голи від команди з другої ліги: відео
343
Квитки на матчі Україна – Сербія і Україна – Люксембург на "Арені Львів" надійшли у продаж: ціна
1 квітня 20:28 Квитки на матчі Україна – Сербія і Україна – Люксембург на "Арені Львів" надійшли у продаж: ціна
6170
"Маріуполь" здобув вольову перемогу у матчі проти "Львова": відео
3 квітня 21:47 "Маріуполь" здобув вольову перемогу у матчі проти "Львова": відео
430
Українець Лень увійшов в історію НБА, закинувши 1000-й триочковий "Атланти" в сезоні: відео
3 квітня 15:12 Українець Лень увійшов в історію НБА, закинувши 1000-й триочковий "Атланти" в сезоні: відео
625
Дорогий годинник від Суркіса призвів до відставки глави Німецького футбольного союзу
3 квітня 12:02 Дорогий годинник від Суркіса призвів до відставки глави Німецького футбольного союзу
1703
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук