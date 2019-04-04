"Валенсія" завдала "Реалу" першої поразки після повернення Зідана: відео

У центральному турі чемпіонату Іспанії "Валенсія" на власному стадіоні завдала поразки "Реалу". Це перша поразка мадридців після повернення Зінедіна Зідана.

Валенсія – Реал 2:1

Голи: Гуедеш, 35, Гарай, 83 – Бензема, 90+3

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У першому таймі "Реал" грав першим номером і дозволяв "Валенсії" проводити свої контратаки флангами. Однак ключовою подією першої половини гри стала помилка Кейлора Наваса. Голкіпер погано ввів м'яч у гру і гравці "Валенсії", які ще не покинули штрафний гостей, скористалися помилкою. Чудовий гол на свій рахунок записав Гуедеш.

По перерві "Реал" ще більше володів територіальною перевагою, але ніяк не міг її втілити в результативний удар. Гравці з Мадрида багато симулювали та вимагали пенальті в моментах, де його стовідсотково не було. "Валенсія" ж продовжувала грати у свій футбол, вичікуючи контратаку. Підопічні Марселіно провели декілька швидких атак і могли вирішувати долю матчу швидше. Однак ударам Гамейро та Родрі трішки забракло точності.

А ось не бракувало точності центрбеку Гараю. Захисник господарів під час кутового виграв верхову дуель у штрафному "Реала" й точно пробив у ворота Наваса – 2:0.

Зідан посилив гру Гаретом Бейлом та Іско, проте ці гравці погано увійшли в складний матч. "Реал" вирішив організувати навалу і єдине, що їм вдалося – це забити гол у компенсований час. Своє прізвище на табло записав Карім Бензема.

Валенсія – Реал – відеоогляд матчу

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