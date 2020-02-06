Валентина Шевченко – Кетлін Чукагян: де дивитися онлайн бій UFC

Бійчиня Валентина Шевченко проведе захист титулу чемпіонки UFC в найлегшій вазі. Суперницею представниці Киргизстану стане американка Кетлін Чукагян. Переглянути бій можна онлайн та по телебаченню в Україні.

Поєдинок Валентина Шевченко – Кетлін Чукагян відбудеться у рамках UFC 247 у Х'юстоні (США).

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Бій відбудеться у неділю, 9 лютого. Трансляцію UFC 247 здійснюватиме канал Setanta Sport. Початок трансляції о 5:00 за київським часом.

Канал Setanta Sport доступний на ОТТ-сервісах: Megogo, Sweet TV, Divan TV та Oll.tv. Однак на кожному з цих сайтів доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації.

Про включення Setanta Sports у свої пакети повідомили такі провайдери: "Терра-Телеком" (Київська область), "Инфомир" (Одеса), "ЛокалНет" (Київ), "Копійка" (Львів) та "Бриз" (Одеса). Також канал доступний і для користувачів Xtra TV. Канал доступний усім користувачам сервісу Ланет.TV.

Головною подією UFC 247 стане зустріч Джона Джонса з Домініком Реєсом.

Результат бою Шевченко – Чукагян читайте на сайті Спорт24.