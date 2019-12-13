Валя Семеренко фінішувала в топ-10 спринтерської гонки на етапі Кубка світу з біатлону

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Валя Семеренко / www.biathlon.com.ua

В австрійському Хохфільцені розпочався другий етап Кубка світу з біатлону. Стартував він жіночою спринтерською гонкою.

Першою в ній стартувала українка Валя Семеренко. Вона пройшла обидва вогневі рубежі без промахів, та довший час була середі лідерів та претендувала на місце на п'єдесталі. Однак у підсумку вона опинилася лише дев'ятою, відставши від переможниці на 34,7 секунди. Нею стала італійка Доротея Вівер. Вона з одним промахом показала час 21:26,5.

До слова: Українка Меркушина фінішувала другою у фіналі суперспринта Кубка IBU

Варто відзначити, що можна вважати вдалим повернення Олени Підгрушної. Капітанка збірної з одним промахом показала дванадцятий час – +45,7.

Щодо решти українок, то 52-ю стала Віта Семеренко (2+1, +1:51,5), 55-ю Юлія Джима (2+1, +1:55,2), 67-ю Дар'я Блашко (0+2, +2:20,5)

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Теги: Новини біатлону Спорт Валентина Семеренко Новини Спорту
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