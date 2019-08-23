Валя Семеренко здобула золото літнього чемпіонату світу з біатлону, Кривонос – третя

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Валентина Семеренко
Валентина Семеренко / biathlon.com.ua

Українка Валентина Семеренко виборола золоту медаль у перший день літнього чемпіонату світу з біатлону.

Валя подолала дистанцію суперспринту за 15 хвилин 58,8 секунди з 0 промахів на вогневих рубежах.

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Другою була чешка Люція Харватова, яка програла українці лише 0,1 секунди, третьою стала росіянка Катерина Глазиріна.

Результати інших українок: Дар'я Блашко – 5 місце, Віта Семеренко – 8-ме, Ольга Абрамова – 18-те, Юлія Журавок – 22-е, Анастасія Меркушина – 26-те.

У чоловічому суперспринті українські біатлоністи Андрій Доценко та Сергій Семенов завершили гонку відповідно на 14-у і 16 місцях.

Зазначимо, що у змаганні юніорок Анна Кривонос стала бронзовою призеркою, а Валерія Дмитренко – четвертою. Перемогу ж здобула росіянка Валерія Васнецова.

У юніорському суперспринті перемогу здобув білорус Микита Лобастов. А найкращий результат серед українців показав Євген Івченко, який посів десяте місце з двома промахами.

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Теги: Спорт Новини Спорту Новини біатлону Анастасія Меркушина Юлія Журавок Віта Семеренко Сергій Семенов Валентина Семеренко
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