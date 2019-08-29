Ван Дейк найкращий захисник минулого сезону, Де Йонг – півзахисник

У Монако були визначені найкращий воротар, захисник, півзахисник та нападник за підсумками минулого сезону.

У номінації "найкращий воротар" перемогу здобув голкіпер "Ліверпуля" Аліссон. Він випередив Уго Льоріса ("Тоттенхем") та Марк-Андре тер Стегена ("Барселона").

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Нагороду найкращий захисник виграв Вірджіл ван Дейк ("Ліверпуль"). Він випередив партнера по команді Трента Александера-Арнольда та Маттейса де Ліхта ("Аякс"/"Ювентус").

Найкращим півзахисником вибрано Френкі де Йонга ("Аякс"/"Барселона"). Він у голосуванні випередив Крістіана Еріксена ("Тоттенхем") та Джордана Хендерсона ("Ліверпуль").

У номінації "найкращий нападник" перемогу здобув Ліонель Мессі ("Барселона"). Аргентинець випередив Садьо Мане ("Ліверпуль") та Кріштіану Роналду з "Ювентуса".