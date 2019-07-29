Вантажівка команди Формули-1 розбилася в Угорщині

Одна з вантажівок команди Формули-1 Renault потрапила в аварію в Угорщині. Вантажівка перевозила обладнання на гран-прі Угорщини ("Хунгароринг").

У найближчі вихідні на "Хунгароринг" пройде гран-прі Угорщини. Вантажівка команди Renault потрапила в аварію, коли їхала з Німеччини, де 28-го липня відбулося гран-прі на трасі "Гоккенгаймринг".

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Аварія сталася неподалік міста Дьєр, яке розташовується майже за 150 кілометрів від "Хунгарорингу", повідомляє GP Today.



Фото: kisalfold.hu

Згідно із заявою Renault, водій вантажівки не порушував правила дорожнього руху. Він перебуває при свідомості й не отримав серйозних травм.



Фото: kisalfold.hu

Також водій був доставлений у лікарню в Угорщині для подальших перевірок. Ніякі інші транспортні засоби не були залучені в інцидент.

Поки не відомо, що перевозили в кузові вантажівки Renault.

Гран-прі Німеччини завершилося надзвичайно невдало для пілотів Renault. Болід Данієля Ріккардо вийшов з ладу ще на початку гонки. У свою чергу Ніко Гюлькенберг, який претендував на те, щоб потрапити на подіум, розбив свій болід.

Гран-прі Угорщини відбудеться у неділю, 4-го серпня. Після цього команди Формули-1 підуть у відпустку до 1-го вересня.