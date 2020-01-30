VAR в чемпіонаті України: затверджено матчі, на яких працюватиме система
Комітет арбітрів Української асоціації футболу опублікував розклад матчів із застосуванням системи VAR. Наразі затверджено 10 матчів, на яких будуть використовуватися відеоповтори.
Вперше система відеоповторів буде використана на матчі київського "Динамо" проти "Ворскли" 22 лютого.
Варте уваги: УПЛ змінила календар чемпіонату на прохання тренерського штабу збірної України: подробиці
Матчі УПЛ і Кубку України, на яких буде система VAR
19 тур УПЛ
- "Динамо" (Київ) – "Ворскла" (Полтава), НСК "Олімпійський" (Київ)
- "Шахтар" (Донецьк) – "Десна" (Чернігів), ОСК "Металіст" (Харків)
20 тур УПЛ
- "Дніпро-1" (Дніпро) – "Динамо" (Київ), "Дніпро-Арена" (Дніпро)
- "Зоря" (Луганськ) – "Олімпік" (Донецьк), "Славутич-Арена" (Запоріжжя)
21 тур УПЛ
- "Динамо" (Київ) – "Колос" (Ковалівка), НСК "Олімпійський" (Київ)
- "Шахтар" (Донецьк) – "Дніпро-1" (Дніпро), ОСК "Металіст" (Харків)
22 тур УПЛ
- "Олександрія" (Олександрія) – "Динамо" (Київ), "Ніка" (Олександрія)
- "Дніпро-1" (Дніпро) – "Маріуполь" (Маріуполь), "Дніпро-Арена" (Дніпро)
1/4 фіналу Кубку України
- "Динамо" (Київ) – "Олександрія" (Олександрія), НСК "Олімпійський" (Київ)
- "Десна" (Чернігів) – "Ворскла" (Полтава), стадіон ім. Ю. Гагаріна (Чернігів)
Важливо! До цього календаря можуть бути внесені корективи залежно від можливих змін на підставі рішень, ухвалених УПЛ та УАФ.
Що таке VAR?
Система відеодопомоги арбітрам – технологія у футболі, що дозволяє головному арбітру приймати рішення у спірних моментах матчу за допомогою відеоповторів. Офіційно включена в Правила гри в футбол у 2018 році.
VAR дозволяє переглянути чотири види спірних моментів і допомогти судді прийняти правильне рішення:
- Порушення правил при забитих голах;
- епізоди з призначенням пенальті;
- помилкове пред'явлення червоної картки (епізоди з другою жовтою карткою) не розглядаються;
- помилки в ідентифікації покараних гравців (допомагає визначити, хто саме зробив фол, що карається карткою).
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