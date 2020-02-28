VAR у чемпіонаті України: Буяльського вилучили з поля і призначення пенальті у ворота "Дніпро-1"
У п'ятницю, 28 лютого, 20-й тур української Прем'єр-ліги відкрив матч на «Дніпро-Арені» між «Дніпром-1» і київським «Динамо». Головний арбітр Катерина Монзуль декілька раз вдавалась до відеоповтору.
Вже на 4-й хвилині зустрічі головний арбітр матчу 20-го туру УПЛ "Дніпро-1" – "Динамо" Катерина Монзуль видалила півзахисника киян Віталія Буяльського після перегляду відеоповтору.
Варто прочитати: Тренер клубу УПЛ написав заяву на звільнення – несподівана причина
Відеоповтор грубої гри
Вилучення Буяльського дивіться відео:
Наприкінці першого тайму арбітр призначила пенальті в ворота господарів за допомогою VAR.
На 46-й хвилині нападник киян Назарій Русин впав у штрафному гостей після контакту з півзахисником Сергієм Кравченком. Монзуль спочатку розцінила цей епізод, як симуляцію і показала Русину жовту картку.
Епізод із пенальті за допомогою VAR
Однак, після перегляду VAR рефері змінила своє рішення. Вона скасувала "гірчичник" Русину і вказала на 11-метрову позначку. Пенальті реалізував Беньямін Вербич.
Пенальті у ворота "Дніпро-1"