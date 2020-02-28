VAR у чемпіонаті України: Буяльського вилучили з поля і призначення пенальті у ворота "Дніпро-1"

У п'ятницю, 28 лютого, 20-й тур української Прем'єр-ліги відкрив матч на «Дніпро-Арені» між «Дніпром-1» і київським «Динамо». Головний арбітр Катерина Монзуль декілька раз вдавалась до відеоповтору.

Вже на 4-й хвилині зустрічі головний арбітр матчу 20-го туру УПЛ "Дніпро-1" – "Динамо" Катерина Монзуль видалила півзахисника киян Віталія Буяльського після перегляду відеоповтору.

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Відеоповтор грубої гри

Вилучення Буяльського дивіться відео:

Наприкінці першого тайму арбітр призначила пенальті в ворота господарів за допомогою VAR.

На 46-й хвилині нападник киян Назарій Русин впав у штрафному гостей після контакту з півзахисником Сергієм Кравченком. Монзуль спочатку розцінила цей епізод, як симуляцію і показала Русину жовту картку.



Епізод із пенальті за допомогою VAR

Однак, після перегляду VAR рефері змінила своє рішення. Вона скасувала "гірчичник" Русину і вказала на 11-метрову позначку. Пенальті реалізував Беньямін Вербич.

Пенальті у ворота "Дніпро-1"