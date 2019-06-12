VAR з'явиться в українському футболі: в УПЛ зробили заяву про запуск системи відеоповторів

Президент Української прем'єр-лігі швейцарець Томас Грімм прокоментував можливість введення в чемпіонаті України системи відеоповторів VAR.

Як повідомляє FootballHub, система відеоповторів VAR буде в українському футболі з наступного сезону, але другої половини чемпіонату.

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Чи VAR можлива в Україні? Так, я думаю ми зможемо її застосувати у другій половині наступного розіграшу чемпіонату, навесні 2020 року. Але не на всіх матчах, а лише на двох поєдинках у турі,

– сказав Грімм.

Взимку глава Української асоціації футболу Андрій Павелко заявив, що залишилися тільки технічні питання щодо запуску VAR в Україні.

Ми на фінішній прямій. У нас є кілька технічних питань. Потрібно протестувати обладнання певною кількістю годин. Я думаю, що в найближчому часі ми побачимо цю систему в тестовому режимі. Один з варіантів – це фінал Кубка України,

– сказав Павелко.

Голова Комітету арбітрів італієць Лучано Лучі заявив, що впровадження системи залежить від ФІФА. За словами голови комітету арбітрів, як тільки до України прибуде технічне обладнання, українські рефері після етапу теоретичної підготовки, яку вони вже отримали й продовжують отримувати, перейдуть до практичної підготовки до роботи з VAR.

Що таке VAR?

Система відеодопомоги арбітрам (скорочено VAR або відеопомічник арбітра) – це технологія у футболі, що дозволяє головному арбітру приймати рішення у спірних моментах матчу за допомогою відеоповторів. Офіційно включена в Правила гри в футбол у 2018 році після серії випробувань на міжнародних турнірах.



Наразі VAR використовують у Німеччині, Італії, Іспанії, Франції та інших країнах. Також на матчах Ліги націй та Ліги чемпіонів. З нового сезону систему будуть використовувати в чемпіонаті Англії.