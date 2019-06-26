Варіанти з Росії розглядати не планую, – Вернидуб розповів де і коли може продовжити кар'єру

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Юрій Вернидуб
Юрій Вернидуб

Колишній наставник луганської "Зорі" Юрій Вернидуб поки відпочиває. Та вже невдовзі він може очолити один з іноземних клубів. Але точно не з Росії.

За словами Юрія Вернидуба, поки він відпочиває. Адже перед тим 10 років була неперервна тренерська робота. Він вже з'їздив на відпочинок в Туреччину з дружиною. А також побував у Європі, де провів перші переговори.

"Сказав, що в даний момент мені потрібен місяць-другий перепочинку. Потім вже, ближче до осені, після кваліфікаційних матчів Ліги чемпіонів і Ліги Європи буду готовий розглядати варіанти. Може бути, до жовтня знову почну працювати", – розповів Юрій Вернидуб в коментарі "Команда №1".

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При цьому він не назвав країни, де б хотів продовжити працювати. Однак точно знає країну, де працювати не планує – Росія.

Для мене важливо, щоб клуб був амбітним і, декларуючи серйозні завдання, підкріплював їх справами. Дзвінків з "Ювентуса" не чекаю, але, в принципі, відкритий для будь-яких пропозицій. Хоча варіанти з Росії розглядати не планую. Поки між нашими країнами нічого не зміниться – так точно. А це, як мені здається, найближчим часом не станеться,
– заявив Юрій Вернидуб.

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При цьому тренер розуміє, що йому для роботи закордоном треба вивчити англійську мову. Саме цим він зараз і займається.

"Це моя прогалина, але хочу її заповнити. Якісь початкові знання англійської у мене є. Однак в найближчі шість місяців поставив перед собою завдання перестрибнути мовний бар'єр. П'яти занять на тиждень тривалістю по дві години, думаю, має вистачити", – підсумував Юрій Вернидуб.

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Теги: Футбол Спорт
Джерело: 24 канал
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