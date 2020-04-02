Вартість футболістів впаде на 28% – найбільше постраждають "Манчестер Сіті" і "Барселона"
Фінансова криза, яка насувається на світовий футбол через пандемію коронавірусу, вплине на трансферний ринок. Аналітичний центр CIES Football Observatory назвав клуби топ-5 чемпіонатів Європи, склади яких знеціняться найбільше. Окрім того, центр переконує, що вартість футболістів впаде на 28%.
Згідно з розрахунками CIES, вартість гравців топ-5 ліг впаде на 28%, якщо до кінця червня клуби не будуть проводити ніякі матчі і не продовжать контракти з футболістами, інформує Tribuna.com.
Читайте також ФІФА зобов'яже клуби продовжити контракти з футболістами і тренерами через коронавірус
Найбільше знеціниться склад "Манчестер Сіті", в якому виступає українець Олександр Зінченко. Футболісти англійського клубу до кінця червня сумарно втратять у ціні 412 мільйонів євро.
Топ-10 клубів, склади яких подешевшають найбільше:
- "Манчестер Сіті" – менше на 412 мільйонів
- "Барселона" – 366 мільйонів
- "Ліверпуль" – 353 мільйони
- "Реал" – 350 мільйонів
- ПСЖ – 302 мільйони
- "Манчестер Юнайтед" – 293 мільйони
- "Інтер" – 276 мільйонів
- "Баварія" – 267 мільйонів
- "Челсі" – 251 мільйон
- "Тоттенхем" – 227 мільйонів.
При підрахунках враховувалася ціна топ-20 найдорожчих гравців команди на 11 березня, а прогнозована сума вказана на 30 червня 2020.
Ступінь зниження суми трансферу кожного гравця варіюється в залежності від декількох факторів: його вік, тривалість контракту, кар'єра та останні результати.
Варте уваги Футболістам вимушено знизять зарплати на 50%
Найбільше в ціні втратять вікові футболісти з короткостроковими контрактами, які зіграли менше матчів у поточному сезоні, ніж в попередньому.
Наприклад, згідно з CIES, передбачувана трансферна вартість хавбека "Манчестер Юнайтед" Поля Погба скоротиться майже вдвічі – з 65 мільйонів євро до 35 мільйонів.
При такому сценарії найбільше знеціниться склад французького "Марселя" – на 38%, а найменше – склад "Бреста" (16%).
Слідкуйте за останніми новинами спорту у нашому Twitter та Telegram.
Читайте також
-
Футбольний експерт може стати главою Української Прем'єр-лігисьогодні , 13:14
-
Я – "дерев'яний" футболіст: Мілевський про свій рівень грисьогодні , 09:18
-
Нова дата матчів збірної України, легендарний воротар завершує кар'єру: новини спорту 1 квітнясьогодні , 07:10
-
Довговолосий Де Брюйне та брутальний Ібрагімович: як виглядатимуть зірки футболу після карантинусьогодні , 16:25
-
Зірковий футболіст "Баварії" потрапив у ДТП й отримав штраф від клубу: фотосьогодні , 14:14
-
Луснула шина на швидкості: причина страшної аварії, в якій загинув футболіст Реєссьогодні , 11:18