Вартість футболістів впаде на 28% – найбільше постраждають "Манчестер Сіті" і "Барселона"

Фінансова криза, яка насувається на світовий футбол через пандемію коронавірусу, вплине на трансферний ринок. Аналітичний центр CIES Football Observatory назвав клуби топ-5 чемпіонатів Європи, склади яких знеціняться найбільше. Окрім того, центр переконує, що вартість футболістів впаде на 28%.

Згідно з розрахунками CIES, вартість гравців топ-5 ліг впаде на 28%, якщо до кінця червня клуби не будуть проводити ніякі матчі і не продовжать контракти з футболістами, інформує Tribuna.com.

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Найбільше знеціниться склад "Манчестер Сіті", в якому виступає українець Олександр Зінченко. Футболісти англійського клубу до кінця червня сумарно втратять у ціні 412 мільйонів євро.

Топ-10 клубів, склади яких подешевшають найбільше:

"Манчестер Сіті" – менше на 412 мільйонів "Барселона" – 366 мільйонів "Ліверпуль" – 353 мільйони "Реал" – 350 мільйонів ПСЖ – 302 мільйони "Манчестер Юнайтед" – 293 мільйони "Інтер" – 276 мільйонів "Баварія" – 267 мільйонів "Челсі" – 251 мільйон "Тоттенхем" – 227 мільйонів.

При підрахунках враховувалася ціна топ-20 найдорожчих гравців команди на 11 березня, а прогнозована сума вказана на 30 червня 2020.

Ступінь зниження суми трансферу кожного гравця варіюється в залежності від декількох факторів: його вік, тривалість контракту, кар'єра та останні результати.

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Найбільше в ціні втратять вікові футболісти з короткостроковими контрактами, які зіграли менше матчів у поточному сезоні, ніж в попередньому.

Наприклад, згідно з CIES, передбачувана трансферна вартість хавбека "Манчестер Юнайтед" Поля Погба скоротиться майже вдвічі – з 65 мільйонів євро до 35 мільйонів.

При такому сценарії найбільше знеціниться склад французького "Марселя" – на 38%, а найменше – склад "Бреста" (16%).

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