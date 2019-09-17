Вартість травмованих гравців "Манчестер Сіті" складає 300 мільйонів євро

Донецький "Шахтар" 18-го вересня зустрінеться з "Манчестер Сіті" в рамках 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів. Обидві команди мають кадрові проблеми.

У "Шахтаря" через травму не зіграє грузинський оборонець Давид Хочолава та український хавбек Андрій Тотовицький.

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Під питанням була участь Тайсона, який зазнав моторошного ушкодження у поєдинку проти "Зорі". Але головний тренер "Шахтаря" запевнив, що Тайсон зіграє проти "Манчестер Сіті".

Складна ситуація у "Манчестер Сіті", що на пресконференції підтвердив Пеп Гвардіола. На цей момент у розпорядженні Гвардіоли лише два центральні захисники – Ніколас Отаменді й 18-річний Ерік Гарсія. Перший допустив жахливу помилку в грі з "Норвічем" і "містяни" програли.

Проти "Шахтаря" через травми не зіграють Філіп Фоден, Джон Стоунз, Емерік Ляпорт, Лерой Сане. Під питанням участь Бенжамена Менді. Загальна трансферна вартість травмованих гравців англійського клубу складає 300 мільйонів євро.

Матч "Шахтар" – "Манчестер Сіті" відбудеться у середу, 18-го вересня. Початок гри в Харкові о 22:00.

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"Шахтар" 14-й раз у своїй історії зіграє на груповому етапі Ліги чемпіонів. Як "гірники" стартували в інших розіграшах Ліги чемпіонів – читайте тут.