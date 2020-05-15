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Лопес і Ломаченко отримають в 4 рази менший гонорар – майбутній бій під загрозою

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Зарплата Василя Ломаченка скоротилась в 2020 – причина
Василь Ломаченко / 24 канал

Бій між Василем Ломаченком і Теофімо Лопесом перебуває під загрозою зриву. Американський боксер уже заявив, що не зустрінеться з українцем через те, що той перебуває в Україні. Водночас є інформація буцімто бій не відбудеться через фінансові питання.

Як повідомляє Mixsport, основна причина скасування бою Ломаченко – Лопес – скорочення гонорарів боксерів.

До теми Бою не буде: Лопес зробив невтішну заяву про зустріч з Ломаченком

За бій з Лопесом 32-річний Ломаченко мав отримати рекордний гонорар у своїй професійній боксерській кар'єрі – 4,5 мільйона доларів.

За інформацією Mixsport, через пандемію COVID-19 ринок боксу змінився. Ломаченко може розраховувати на суму, яка в чотири рази менше – 1,1 мільйона доларів.

Правами на бої Ломаченка і Лопеса володіє американська промоутерська компанія Top Rank. Вона співпрацює з телеплатформою ESPN +.

Головним джерелом доходів Top Rank є продаж телеправ на боксерські шоу.

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Наразі ESPN не закуповує трансляції у Top Rank, адже спортивні шоу не проводяться через пандемію COVID-19.

Як зазначає Mixsport, контракт телепартнера з промоутерською компанією переглядається. Це начебто впливає на гонорари боксерів.

Окрім того, через відсутності можливості проводити бої з глядачами промоутерські компанії позбавлені доходів від продажу квитків.

Що відомо про бій Ломаченко – Лопес?Боксери мали зустрітися 30 травня у Нью-Йорку (США). Через пандемію COVID-19 бій не відбудеться вчасно. На кону двобою стоятиме звання абсолютного чемпіона світу у легкій вазі.

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Автор: Михайло Гема
Теги: Новини Спорту Василь Ломаченко Спорт Бокс
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