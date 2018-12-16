Василь Ломаченко може втратити один з чемпіонських поясів

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Василь Ломаченко
Василь Ломаченко / twitter.com

Чемпіон світу за версіями WBA і WBO Василь Ломаченко ризикує втратити один зі своїх чемпіонських поясів. Василю потрібно провести захист титулу WBA, щоб не втратити його. Проблему створює те, що Ломаченко хоче провести поєдинок за пояс IBF.

Наразі фізично неможливо провести бій за титул IBF та захистити пояс WBA.

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"У мене є декілька варіантів. Перший варіант – це обов'язковий претендент WBA Ентоні Кролла. Другий варіант – переможець бою між Річардом Коммі й Ісою Чанієвим. Вони другого лютого будуть боксувати за вакантний титул IBF", – розповів Ломаченко.

Вони вже підписали контракт, що переможець буде боксувати зі мною і об'єднувати титули. Але є, як завжди, нюанси і перешкоди. Велика ймовірність того, що мені потрібно буде вибрати: або відстоювати титул, але не боксувати тоді за IBF, або боксувати за IBF, але тоді я втрачу титул WBA. Переконати WBA, щоб почекали? Це навряд чи
– резюмував Ломаченко.

"Краще для мене боксувати з Ентоні Кроллою і відразу після цього боксувати за IBF. В один вечір два бої провести (Жартує Ломаченко, – Спорт24). Боксерство – це спортивна політика.

Зрозуміло, що рішення за мною. Через два тижні я повертаюся у США для підготовки. 12 квітня я вийду в ринг, не має значення проти кого. Через 3-4 тижні, коли я пораджуся з менеджером і поговорю з промоутером, вже буде остаточне рішення", – сказав Ломаченко на Youtube-каналі Loma Official TV.

 

 

Крайній бій Василь Ломаченко провів 8 грудня в Нью-Йорку. Він розібрався з пуерторіканцем Хосе Педрасою і додав до своєї колекції титул Всесвітньої боксерської організації (WBO) у легкій вазі.

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Теги: Спорт Василь Ломаченко Бокс
Джерело: 24 Канал
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