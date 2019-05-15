Василь Ломаченко може завершити кар'єру наступного року

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Кар'єра Василя Ломаченка яскрава, але швидкоплинна. Українець не раз заявляв, що ймовірно попрощається з рингом, якщо оформить звання абсолютного чемпіона світу. А така перспектива вимальовується вже на 2020 рік.

Восени Ломаченко може об’єднати три титули – WBO, WBC і WBA.

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Промоутер Ломаченка Боб Арум оприлюднив амбітні плани щодо майбутнього свого підопічного. І запевнив, що в разі перемоги над Люком Кембелом, а тоді у Василя буде уже три пояси, українець матиме усі шанси вступити в переговори із чемпіоном IBF у легкій вазі.

Василь Ломаченко
Василь Ломаченко

В червні цей титул захищатиме Річард Коммі у протистоянні із Реєм Бельтраном. А до кінця року власник паска IBF зійдеться і з обов’язковим претендентом. Відтак вже на початку двадцятого року перед промоутерською компанією Top Rank відкриються усі двері для організації бою за звання абсолютного чемпіона світу. І хто його знає, можливо вже у тридцять два на піку слави Ломаченко піде на спортивну пенсію.

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Теги: Спорт Новини Спорту Бокс Василь Ломаченко
Джерело: 24 канал
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