Василь Ломаченко поєднав боксерське тренування з футболом – яскраве відео

Чемпіон світу за версіями WBA Super, WBO, WBC Franchise українець Василь Ломаченко повернувся додому та активно проводить час у карантині.

Боксер поділився з фанатами роликом, де поєднує свій боксерський талант із футбольним.

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Так, боксер, одягнувши рукавички, пожонглювати м'ячем, після чого ударом рукою після скидання партнера кілька разів відправив м'яч прямо у ціль, яка висіла у "дев'ятці" воріт.

Зазначимо, що бій Ломаченко з американцем Теофімо Лопесом був скасований. Всесвітня боксерська організація (WBO) оголосила про скасування всіх поєдинків під своєю егідою до 30 червня через пандемію коронавірусу.

Досягнення Василя Ломаченка

На літніх Олімпійських іграх у Пекіні у 2008 році став першим, перемігши у фіналі представника Франції з рахунком 9:1. Міжнародна боксерська асоціація АІВА визнала Ломаченка найтехнічнішим боксером Олімпіади-2008 року та вручила йому Кубок Вела Баркера.

На Олімпіаді-2012, яка відбувалась у Лондоні знову став чемпіоном. У фіналі переміг Хан Сун Чула з південної Кореї.

Протягом 2012-2013 років був у складі боксерської команди "Українські отамани", що виступала в аматорській лізі World Series of Boxing. У складі команди Василь Ломаченко не зазнав жодної поразки.

У другому бою професійної кар'єри Василь Ломаченко прагнув встановити рекорд, завоювавши звання чемпіона світу, однак на заваді стала єдина поразка, яку зазнав титулований боксер. У 2014 році на рингу українець зійшовся з Орландо Салідо (Мексика). Суперник вів "брудний" бій, завдаючи удари по печінці та нирках. За увесь поєдинок Салідо наніс близько 40 ударів нижче пояса, однак рефері ніяк не звертав на це уваги. За результатами українець таки програв.

Чемпіон світу в легкій вазі за версією WBA / WBO.

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