Василь Вірастюк: ексклюзивне інтерв'ю про мотивацію, стронгмен та жертви заради спорту

Василь Вірастюк – дворазовий чемпіон світу та володар титулу World Strongest Man, чотириразовий чемпіон світу у команді, рекордсмен України та світу. Для YouTube-каналу "Сила спорту" та Спорт24 Василь розповів про свою ціль, тренування команди для Ігор нескорених, перспективи українських стронгменів та призові для спортсменів.

Про ціль в житті

Жити без цілі – це не правильно і нудно. Не міг знайти для себе мотивації. Вже давно не виступаю, а просто ходити в зал нудно. Тому вирішив пожати до кінця року 250 кг від грудей.

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Про тренування команди для Ігор нескорених

Нам із Сергієм Конюшком запропонували ще перед фінальним відбором. Це було побажання самих учасників, що дуже приємно. Для нас цікавий досвід, і це за честь бути тренерами. Ми долучались до тренувального процесу раніше. Офіційно ніде не заявляли.

Про українських стронгменів

У нас є сильний Олексій Новіков, який успішно виступає на міжнародному рівні. Надіюсь наступного року його зможе "покусати" Павло Наконечний. Зараз він робить перші кроки в стронгмені, хоча є відомим і дуже сильним пауерліфтером. Зараз він плавно переходить в інший вид спорту. Не візьмусь прогнозувати його результати. Той рівень, який він показав на аматорському Arnold Strongman Classic в Іспанії вражає. Він в одні ворота виграв п’ять вправ. Отримав запрошення і, скоріш за все, поїде в Коламбус. Два роки тому там виграв Новіков і отримав PRO карту.

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Якщо згадати, яким кілька років тому був Новіков, то він теж не природний тяж. Його вага набрана, напрацьована. Тому таким спортсменам важко виступати у тяжах. Що стосується Олександра Кочергіна, то йому в тяжах немає що робити. Він на рівні України дуже гарно виступив, але на світовому рівні його категорія 110 кг.

Павло Кордіяка в одному віці з Новіковом. Якщо порівняти підхід до тренувань, то одного можу вважати професійним спортсменом, а іншого аматором. Павло спортсмен-любитель тільки з однієї причини – він змушений займатись своєю основною справою, і десь в проміжках тренується. Поки його основним заняттям не стане спорт, я буду вважати його любителем.

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Arnold Strongman Classic vs World's Strongest Man

Не скажу, що Arnold сильніший. Там бере участь тільки 10 людей. А на Чемпіонат світу приїжджають всі найсильніші. Є п’ять груп по шість людей. І ми отримуємо величезну конкуренцію. Там треба відпрацювати кваліфікацію, а потім вийти у фінал, де теж відпрацювати. Тому не можна казати, що Arnold сильніший. Але він завжди вирізнявся тим, що є достатньо силовим. Всі вправи є досить складними, і виконувати їх не так просто. Тому туди й потрапляють 10 найсильніших.

Досягнення vs гроші

Звісно результат. Це якщо говорити про кінцеву мету. За кінцеву мету не можна ставити наживу від чогось. Коли буде результат, то прийде і все решта. Якщо говорити про конкретний момент, коли немає грошей щоб розвиватись і треба ще працювати, то це нормальна практика. Свого часу і я так працював, і тренувався паралельно. Ніколи за мету і мотивацію не ставив гроші, тільки результат.

Про розвиток Федерації стронгмену

Ми задоволені розвитком, кількістю і якістю турнірів. Єдине, звісно, ми не задоволені рівнем призових. Але це напряму залежить від ситуації в країні. Якщо пригадувати період 2007-2008 років, то при зустрічі з комерційними партнерами можна було "наколядувати" 10-15 тисяч доларів на турнір. Зараз ця сума зменшилась в рази. Комерційні структури не готові віддавати такі суми. Говорять, що їм реклама не потрібна, або це стільки на ринку не коштує. Ми своїми кошторисами опустились до мінімум і просто виходимо в нуль.

Про нових атлетів та їх розвиток

Ми нікого не просимо прийди до нас виступати. Ми робимо умови, а завдання спортсмена – прийняти рішення. Робота попередньої федерації, з якої ми вийшли, була направлена на першу п’ятірку, можливо десятку спортсменів. Ми поміняли стратегію і саме тому у нашій федерації три категорії – 95, 110 та 110+. Також є Вища ліга, Перша, Аматорська, Студентська. Спортсменам є де рости. Все візуально виглядає ніби однаково, але відрізняється рівень навантажень. Є спортсмену як себе спробувати та напрацьовувати техніку й фізичну силу, рости від сезону до сезону. Ми робимо умови для росту атлета, бо більшість приходить з інших видів спорту.