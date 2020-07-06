У Росії затримали колишнього українського футболіста Василя Василенка. Обвинуваченого заарештували у Москві за начебто шпигунство на користь України.

Про затримання українця Василенка повідомляє ТАСС. Його затримали співробітники ФСБ Росії.

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Українець перебуває у СІЗО

Повідомляється, що співробітники ФСБ начебто встановили причетність Василенка до шпигунства на користь України. Видання з посиланням на джерело у правоохоронних органах інформує, що обвинувачений заарештований у Москві.

"Співробітники ФСБ Росії за участю російських правоохоронних органів встановили причетність громадянина України Василенка Василя Івановича до скоєння злочину, передбаченого статтею 276 КК РФ ("Шпигунство"). Йому висунуто звинувачення, він перебуває в одному зі столичних СІЗО", – розповів співрозмовник агентства.

Інші подробиці поки не повідомляються.