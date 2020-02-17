Василю Ломаченку – 32: історія успіху та найкращі бої видатного боксера

Титулований український боксер Василь Ломаченко 17 лютого відзначає день народження. Цьогоріч видатному спортсмену виповнилося 32 роки. Редакція Спорт24 зібпрала інформацію про непростий шлях до успіху Василя Ломаченка та найвизначніші бої у його кар'єрі.

Біографія Василя Ломаченка

Василь Ломаченко народився в Одеській області, в мальовничому містечку Білгород-Дністровський. Батько – тренер в боксерському клубі, мати – професійна акробатка, майстер спорту. В такій сім'ї хлопець не міг оминути спортивну кар’єру, відтак розпочав тренування під пильним контролем тата.

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За словами Анатолія Ломаченка, спершу він не прагнув, щоб його син був професійним боксером, а просто виховував справжнього мужчину. Тому хлопець з ранніх років не тільки боксував на рингу, але й займався веслуванням, футболом та самбо.

На рингу майбутній чемпіон був з 4 років, а вже у 6 років Василь Ломаченко провів свій перший бій на міжнародному турнірі "Надія". Тоді майбутній чемпіон бився з хлопцем, на 2 роки старшим за нього та на 5 кілограмів важчим. Офіційно Василь Ломаченко виграв, однак, щоб не засмучувати суперника, результатом поєдинку стала нічия.



Василь Ломаченко в дитинстві

Той бій я виграв, але нам зробили нічию, щоб хлопець не засмучувався. Це потім мені так пояснив батько,

– згадував Василь Ломаченко.

Архівне відео сім'ї Ломаченків (кадри з документального фільму "Історія Василя Ломаченка")



Окрім спорту, Василь Ломаченко займався танцями. Цей гурток майбутній чемпіон ненавидів, але ходив туди упродовж 3 років, бо батько пригрозив, що виставить його за двері боксерського клубу.

Я взагалі ненавидів танцювати. Мені не подобалось це,

– згадує Василь Ломаченко.

Проте заняття танцями дали результати: у професійному боксі Ломаченко настільки швидко та легко маневрує, наче танцює на рингу. Це часто стає причиною програшу суперника, який не може спрогнозувати наступного кроку боксера. А в юні роки Василь Ломаченко навіть відтворював рухи легендарного Роя Джонса, пританцьовуючи на рингу.

Перемога на Олімпіадах

Першим вагомим кроком до визнання була участь в Олімпіаді-2008, яка проходила в Пекіні. Тоді Ломаченко безперешкодно здолав старого суперника ще з юніорських років – росіянина Альберта Селімова. Після цього двобою всі боксери, які ставали в бій з Ломаченком, не мали шансів, настільки українець був переконливий у кожному русі. А останній вирішальний поєдинок завершили достроково, бо в першому раунді спортсмен тричі нокаутував суперника і став Олімпійським чемпіоном.

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До України Василь Ломаченко повернувся зіркою, а Білгород-Дністровський став містом, яке не просто славиться історією, а виховало титулованого боксера. Адже в Пекіні хлопець вперше отримав Кубок Вела Баркера, яким нагороджують найкращого боксера незалежно від вагової категорії.

Згодом Василь Ломаченко взяв участь у другій Олімпіаді-2012, що проходила в Лондоні. Там здобув 4 перемоги. Після цього на руках Василя Ломаченка з'явились два татуювання олімпійських колець, а на торсі – портрет батька – людини, без якої Ломаченко не досягнув би успіху.

Василь Ломаченко – Хан Чон Схуль: відео фіналу Олімпійських ігор 2012

Шлях до чемпіонства в професіоналах

Вже у другому бою професійної кар'єри Василь Ломаченко прагнув встановити рекорд, завоювавши звання чемпіона світу, однак на заваді стала єдина поразка, яку зазнав титулований боксер. Тоді, у березні 2014 року, на рингу українець зійшовся з Орландо Салідо. Мексиканець вів "брудний" бій, завдаючи удари по печінці та нирках. За всі 12 раундів Салідо наніс понад 40 ударів нижче пояса, однак рефері ніяк не відреагував на порушення правил.

Це найбільше здивувало Ломаченка, який не звик до таких методів суперника. Та навіть в цьому бою українець проявив себе: він не здався під напором мексиканця та наносив чіткі удари в обличчя аж до фінального гонгу.

За результатами очків, українець таки програв. Однак на Батьківщині прихильники Василя Ломаченка не сприймають цей поєдинок поразкою, оскільки вважають, що якби Салідо бився за правилами, то не встояв би і декількох раундів.

Василь Ломаченко – Орландо Салідо: відео бою

Далі у наполегливого борця були лише тріумфальні поєдинки. У бою з відомим боксером Гарі Расселлом Василь Ломаченко таки досягнув бажаного – виграв титул чемпіона світу за версією WBO у напівлегкій вазі. Згодом українець зійшовся на рингу з Чонлатарн Пірійяпіньо, Гамальєром Родріґесом, Ромуло Коасіча, Романом Мартінесом, Ніколасом Волтерсом, Джейсоном Сосою, Мігелем Марріагою, Гільєрмо Рігондо, Хорхе Лінаресом (завоював титул чемпіона світу за версією WBA Super та The Ring), Хосе Педрасою. Всі поєдинки завершились перемогою Василя Ломаченка.

Останні бої Василя Ломаченка

У квітні 2019 року Василь Ломаченко провів бій проти Ентоні Кролли й жорстко нокаутував британця. У бою проти Кролли українець травмував руку. Спочатку була підозра на перелом. Але згодом виявилося, що це лише вивих.

А в серпні Василь переміг ще одного британця, переможця Олімпійських ігор – Люка Кемпбелла. За рік Василь додав до своєї колекції пояс WBC і впритул підійшов до своєї глобальної цілі – стати абсолютним чемпіоном світу.

Відео моментів бою Ломаченко – Кемпбелл



В цілому, 2019 рік Ломаченко може занести собі в актив, хоча чогось неймовірного він не здійснив.

Скандальне відео Василя Ломаченка зі спецназом РФ

У січні 2020 року на офіційній сторінці Василя Ломаченка в інстаграмі було опубліковано відео на релігійну та військову тематику. На кадрах присутній спецназ Росії, а в кінці автор відео дякує "вежливым людям". Так називали російських військових, які без розпізнавальних знаків захоплювали українські об'єкти в Криму та здійснювали анексію півострова.

Відео, через яке Василь Ломаченко потрапив у скандал

На боксера полився шквал критики. Згодом Ломаченко відповів на критику, зачитавши вірш.

Після скандалу на спільній сторінці Ломаченко і Олександра Усика в Instagram було опубліковано відео з кадрами любительської кар'єри боксера, зокрема, перемоги на двох Олімпіадах. Це відео опублікував у своєму Instagram Усик. У ролику акцентовано увагу на українському прапорі, який Ломаченко кожен раз після перемог тримає в руках. В середині ролика можна почути український гімн.

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Що чекає далі на Василя Ломаченка?

Глава промоутерської компанії Top Rank Боб Арум має намір організувати бій між Василем Ломаченком (14-1, 10 КО) і Теофімо Лопесом (15-0, 12 КО) 30 травня на легендарній нью-йоркській арені "Медісон Сквер Гарден".

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Якщо бій Ломаченко – Лопес відбудеться, то українець може отримати за нього 4,5 мільйони доларів. Досі найбільшим гонораром Ломаченка за бій були 2 мільйони євро. Їх чемпіон світу за версіями WBC, WBA та WBO заробив 31 серпня 2019 року, коли переміг Люка Кемпбелла.

Теофімо Лопес 15 грудня легко переміг чемпіона світу за версією IBF Річарда Коммі. Теофімо нокаутував суперника вже в другому раунді.

Якщо Ломаченко переможе, він стане абсолютним чемпіоном світу з боксу у легкій вазі. І другим українцем, який здобував такий титул. До цього абсолютним чемпіоном світу з боксу був Олександр Усик у першій важкій вазі.

Топ-10 нокаутів у кар'єрі Василь Ломаченка

Вашій увазі відео найкращих 10-ти нокаутів за всю кар'єру Василя Ломаченка.