Важко переоцінити значимість цієї гри: Михайличенко прокоментував вистраждану перемогу "Динамо"

Головний тренер "Динамо" Олексій Михайличенко прокоментував перемогу киян у першому матчі групового етапу Ліги Європи. У Києві "біло-сині" вирвали перемогу в "Мальме".

Єдиний гол наприкінці матчу забив Віталій Буяльський. Таким чином, "Динамо" перервало серію з шести поєдинків без перемог.

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На пресконференції Михайличенко заявив, що звитяга важлива для команди через ситуацію, яка склалася на старті сезону.

Звичайно, важко переоцінити значущість цієї гри. Мова йде не тільки про старт у Лізі Європи, а й про ситуацію, яка склалася в цілому у зв'язку з останніми результатами. Суперник сьогодні був дуже непростий – добре організована, фізично підготовлена, тактично грамотна команда. У такій напруженій і цікавій грі добитися позитивного результату було дуже важливо,

– сказав Михайличенко.

За словами Михайличенка, перший тайм "Динамо" провело більш обережно. Тому в перерві гравців попросили грати більш агресивно.

У перерві ми внесли корективи й попросили хлопців додати насамперед у швидкості й агресії, у жодному разі не жертвуючи обороною, бо ця команда досить-таки добре грає на контратаках. Нам потрібно було частіше загрожувати воротам, аби домогтися результату.



Я задоволений, що другу половину гри ми провели вже на хороших швидкостях і при гарному взаєморозумінні. Проглядалася цілісність гри, як в обороні всієї команди, так і в атаці, що дуже важливо. Дуже добре, що нам вдалося дотиснути суперника і добитися бажаного для нас результату,

– резюмував тренер киян.

Наступний матч "Динамо" проведе у чемпіонаті України. У неділю, 22-го вересня, на киян у Полтаві чекає зустріч з "Ворсклою". Додамо, що "Динамо" виграло вперше з 3-го серпня, коли здолало "Львів".