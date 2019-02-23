Важкувато адаптуватися тут, шлунок вже третій день болить, – Підручний про ЧЄ в Білорусі

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Дмитро Підручний
Дмитро Підручний / biathlon.com.ua

Капітан збірної України з біатлону Дмитро Підручний прокоментував свій виступ у спринтерській гонці на чемпіонаті Європи в білоруських Раубічах

Дмитро Підручний, який посів 18 місце в спринті, поскаржився на стан траси і не найкраще самопочуття.

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"Два промахи на стійці через те, що просто сам недопрацював в якійсь мірі на рубежі. Важко сказати, в чому саме була проблема, допустив якісь помилки і, в підсумку, не закрив дві мішені. Сьогодні траса краще готова, ніж це було в естафеті, але все одно, вона дуже жорстка. По ходу вона розбивається, а під сніговим покриттям – лід, і лижі прослизают", – наводить слова Дмитра портал biathlon.com.ua.

Після перельоту мені все ще важкувато адаптуватися тут, шлунок вже третій день болить, і в цілому не дуже добре себе почуваю. Що стосується самої організації і стадіону – то тут все на вищому рівні, я думаю Раубічі можуть приймати і етап Кубка світу.

Зазначимо, що для чоловіків наступною стане гонка переслідування, яка стартує в неділю, 24 лютого, о 10:00 за київським часом.

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Теги: Спорт Новини біатлону Дмитро Підручний
Джерело: 24 Канал
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