Важливий оборонець "Динамо" пропустить вирішальний матч Ліги Європи

Захисник "Динамо" Денис Попов ризикує пропустити матч 5 туру Ліги Європи. Київський клуб 28 листопада зіграє у Швеції проти "Мальме".

Попов не зіграв із "Маріуполем" в рамках 15 туру чемпіонату України. Його замінив Тамаш Кадар. У футболіста "Динамо" діагностовано м'язове ушкодження.

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Про це повідомив головний лікар київської команди Леонід Миронов.

У Попова звичайне м'язове ушкодження задньої поверхні стегна. На відновлення піде 10 днів,

– цитує Миронова сайт "Динамо".

Денис Попов став стабільно виходити в основі команди з другої половини жовтня. На його рахунку вже 7 матчів і 2 голи в усіх турнірах у нинішньому сезоні.

Зважаючи на поставлений діагноз, Попов під питанням на матч "Динамо" в Лізі Європи проти "Мальме".

Якщо "Динамо" зможе перемогти "Мальме", то достроково вийде у плей-офф Ліги Європи. Поразки може погано вплинути на перспективи "біло-синіх" вийти з групи.

Наразі кияни набрали 6 очок та ділять першу сходинку з "Копенгагеном". "Мальме" відстає від лідерів всього на один бал.