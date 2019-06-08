Вболівальник кинув в арбітра стільцем на матчі "Волинь" – "Карпати": фото

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Вболівальник кинув в арбітра стільцем на матчі "Волинь" – "Карпати": фото
Вболівальник кинув в арбітра стільцем на матчі "Волинь" – "Карпати": фото / fckarpaty.com/photos/232

Матч плей-офф за право грати в Прем'єр-лізі України між "Волинню" та "Карпатами" був перерваний у компенсований час.

Львівські "Карпати" перемагали луцький клуб з рахунком 3:1, що гарантувало "левам" збереження в УПЛ.

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Наприкінці матчу між гравцями команд виникла сутичка, в яку вирішили вмішатися фанати.

Значна кількість людей вибігла на поле з'ясовувати стосунки. Один з вболівальників жбурнув стілець в напрямку арбітра Максима Козиряцького.


Скріншот

Після цього бригада арбітрів на чолі з Козиряцьким побігла в підтрибунне приміщення. Інформація про те, що матч зупинено або дограно – немає.

Поєдинок також був перерваний у середині другого тайму через те, що фанати почали палити фаєра.

В іншому матчі "Колос Ковалівка" переграв "Чорноморець" та вперше в історії вийшов в УПЛ.

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Теги: Спорт Футбол ФК Карпати УПЛ Новини Спорту
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